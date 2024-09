I går ble det kjent at Christen Sveaas og hans Kistefos går videre med søksmålet mot Kjell Inge Røkkes Aker Capital og Solstad Offshore. Bakgrunnen er den omstridte refinansieringen av Solstad Offshore, der Kistefos mener Aker ble behandlet langt bedre enn andre aksjonærer i prosessen

I dag skriver DN at Sveaas har dratt inn Pareto Securities i konflikten. Kistefos har i en rettskjennelse fra 2. september saksøkt meglerhuset som opptrådde som rådgiver for Solstad under refinansieringen.

«Kistefos har tatt ut stevning for Oslo tingrett med krav om erstatning for brudd på verdipapirhandelloven og medvirkning til grov forskjellsbehandling av aksjonærer i Solstad Offshore», skriver avisen.

Pareto: «Ikke grunnlag»

Grunnlaget for søksmålet kommer ikke tydelig frem i rettsdokumentene, men det presiseres at søksmålet har en nær sammenheng med søksmålet mot daglig leder og styremedlemmer i Aker og Solstad i Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

«Pareto har gjennomgått sin rolle i transaksjonen nøye, og kan ikke se at det er noe grunnlag for søksmålet. Siden saken nå er brakt inn i rettssystemet og berører taushetsbelagte kundeforhold, vil ikke Pareto gi ytterligere kommentarer til saken utenfor retten», sier Paretos sjef for compliance, Bjørn Haakon Steive, til DN.

Ifølge kjennelsen mente Pareto at søksmålet bør vike frem til en rettskraftig dom i saken mot styret og ledelsen i Solstad har landet. Dette ble imidlertid avvist av retten etter at Kistefos motsatte seg.

Inviterer aksjonærer

16. mai i år tok Christen Sveaas-selskapene Kistefos og Kistefos Investment ut gruppesøksmål mot blant annet styret og daglig leder i Solstad Offshore og Kjell Inge Røkke-eide Aker Capital knyttet til refinansieringen av Solstad Offshore.

«Kistefos vil gjennomføre søksmålet uansett, uavhengig av om det blir i form av et gruppesøksmål eller kun med Kistefos og andre interesserte aksjonærer som saksøkere,» skriver Kistefos på nettsiden Solstadskandalen.no.

«For å godtgjøre overfor retten at det er interesse blant aksjonærene for et gruppesøksmål, ønsker Kistefos å invitere alle som var aksjonærer pr. 22. oktober 2023 og/eller 16. januar 2024, unntatt de saksøkte selv, til å melde helt uforpliktende interesse til å delta i et eventuelt gruppesøksmål,» skriver Kistefos videre.

Betydelig underpris

I refinansieringen av Solstad Offshore ble 35 av 43 skip overført til nyopprettede Solstad Maritime. Aksjonærene i Solstad Offshore fikk en rett til å tegne maksimalt 13,6 prosent av aksjene i det nyopprettede selskapet. Solstad Offshore fikk 27,3 prosent av aksjene i Solstad Maritime i bytte mot skipene.

Kistefos har ment at Solstads flåte ble overført til en betydelig underpris, og at aksjonærfellesskapet er blitt ulovlig forskjellsbehandlet til fordel for Aker Capital.

Kistefos krever derfor erstatning for tapet som aksjonærene er påført som følge av forskjellsbehandlingen som transaksjonen innebar. Foreløpige beregninger fra Kistefos tilsier at transaksjonen har påført de øvrige aksjonærene i Solstad Offshore, utenom Aker Capital, et tap på anslagsvis 37–58 kroner pr. aksje ved gjennomføringen av transaksjonen.