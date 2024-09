Dette skjer i dag – onsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

ABG holdt storeier Kurt Austrått utenfor og hentet i stedet Christen Sveaas og andre «kvalitetsinvestorer» til dumpingemisjonen i NRC Group . Austrått mener de ikke kan holde på med sånt kameraderi, og spør hvorfor hans penger ikke er kvalitet.

Som sjette største eier i NRC tigget Austrått om å få delta i emisjonen, men ABG kontaktet bare sine beste kunder. Han mener slike kriseemisjoner er et moderne ran.

Batteriselskapet Hreinn i Fredrikstad er konkurs. Selskapet satset på import av battericeller for å sette dem sammen til batteripakker, og hadde planer om å skape 500 arbeidsplasser.

Styreleder Kjetil Lund sier de bommet på timingen. Han forklarer at de satset samtidig som det kom en egen subsidiepakke i USA, og dessuten ble det etter hvert veldig mye negativ publisitet rundt det som har skjedd med Freyr og andre batterisatsinger.

Sverre Bjerkeli, storaksjonær i Crayon, advarer mot salg av programvareselskapet. Han sier Crayon bør fortsette det gode arbeidet og vurdere større transaksjoner om to-tre år, og mener det vil være en kortsiktig løsning å selge selskapet nå.

Bakgrunnen er ryktene om en mulig sammenslåing med sveitsiske SoftwareOne, og at oppkjøpsfondet Apax Partners vil ta begge selskapene av børs.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Norwegians krangel med pilotene. Det er kommet forslag om å legge ned basene i Trondheim og Stavanger hvis ikke pilotene jobber 18 dager ekstra uten ekstra betaling. Da vil Norwegian spare 35 millioner kroner, ifølge VG.

Lederen for pilotene, Alf Wilhelm Hansen, sier til VG at han er skuffet over ledelsens oppførsel, og ber de gi fra seg bonusene sine, slik at «mennesker kan ha et privatliv hvor de slipper å pendle til Oslo». Det er en barnslig debatt. Lønn mot bonus, liksom, skriver Hegnar.

