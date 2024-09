Ray Dalio, grunnlegger av verdens største hedgefond (Bridgewater Associates), og Lim Chow Kiat, sjefen for Singapores statlige investeringsfond (GIC), deltok i en paneldiskusjon i Singapore, som fant sted i nattestimene onsdag norsk tid.

Fem ting som styrer

Under diskusjonen nevnte Dalio de fem «viktigste kreftene som står i sentrum for verdensøkonomien,» skriver CNBC.

Gjeld, penger og den økonomiske syklusen Intern orden og uorden Stormaktskonflikter Naturens handlinger Teknologi

Dalio sa også at geopolitikk og kostnadene og implikasjonene ved klimaendringer er faktorer som kan skape nedsiderisiko for globale investorer det kommende året, skriver Reuters.

– Hva skjer med all gjelden?

I forkant av dagens rentebeslutning fra Fed trekker Dalio frem «Gjeld, penger og den økonomiske syklusen»-posten.

Han uttrykker bekymringer om statsgjelden i USA. «Hva skjer med all gjelden? Hvordan vil den bli håndtert?» sier Dalio.

Med god grunn; USA har statsgjeld på over 35 billioner dollar, og har satt av rundt 1.049 billioner dollar til å betjene denne gjelden, et byks på 30 prosent fra samme periode i fjor. Justerer man for inntekter fra renter, altså netto rentebetalinger, havner den på 843 milliarder dollar, den nest største posten i budsjettet til USA AS, skriver CNBC.

Konflikter og Moder Jord

Om «stormaktskonflikter» er det spesielt forholdet mellom USA og Kina som Dalio trekker frem.

Forholdet mellom USA og Kina har vært preget av territorielle konflikter i Sør-Kinahavet, Taiwan og tariffer.

Dalio sier sjansen for full krig mellom partene er «sannsynligvis» lav på grunn av at det «garanterer gjensidig ødeleggelse».

Om «naturens handlinger» sier Dalio at naturen historisk sett har utgjort en større trussel mot menneskeheten og samfunnet enn krig.

«Naturens handlinger, tørker, flom og pandemier har drept flere mennesker og vært ansvarlige for flere endringer i innenlandske og internasjonale ordener,» sier Dalio.