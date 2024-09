JPMorgan vil satse mer i Oslo

JPMorgan Chase øker satsningen i Norden og skal ansette flere personer. «Giganten tar opp konkurransen med europeiske banker på deres egen hjemmebane,» skriver Bloomberg.

Ansettelser skjer på tvers av forretningsområdene, men med et spesielt fokus på mellomstore bedrifter, sier Jonas Wikmark, medleder av JPMorgans nordiske enhet, i et intervju i Stockholm. Hoveddelen av JPMs forretninger i Norden har tidligere vært knyttet til store selskaper.

Det er litt over 100 JPM-ansatte i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København, nesten en dobling siden 2020.

– Alle nivåer

«Vi ansetter i investeringsbank, bedriftsbank og private banking på alle nivåer,» sa Wikmark. «Det er et ekstra fokus på mellomstore bedrifter for å betjene selskaper, private equity samt selskaper i en tidligere fase med vårt nye innovasjonsøkonomiteam.»

Grønn teknologi er «sterkt representert» i regionen og skaper «mye dynamikk,» sier Thune.

Til tross for tørken i børsnoteringer fortsetter banken å se «veldig sterk» vekst i hele Norden og på tvers av forretningsområdene, sa Thune. I år har gjeldsmarkedet drevet mye av virksomheten, sa han. Videre heter det: «Spreader er på et historisk attraktivt nivå. Dette er et sunnere, mer normalt miljø, og selskaper drar nytte av de stramme spreadene for å refinansiere.»