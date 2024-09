Oppdatert kl. 21.15



Umiddelbart etter at det ble kjent at den amerikanske sentralbanken kutter styringsrenten med 50 basispunkter, kl. 20.00 norsk tid, steg de ledende indeksene markant.

En time før stengetid på Wall Street har indeksene snudd fortegn. Dow Jones faller 0,16 prosent, S&P 500 faller 0,19 prosent og Nasdaq faller 0,18 prosent.

Noen minutter senere er indeksene i pluss igjen. Kl. 21.15 er Dow Jones opp 0,27 prosent, Nasdaq stiger 0,36 prosent og S&P 500 er opp 0,27 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,7 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,74 prosent til 17,48.

Dobbelt kutt

Styringsrenten kuttes med 50 basispunkter til mellom 4,75 og 5,00 prosent. Dette er første rentekutt på over fire år.

Endringen er et brutalt skifte fra signalene i juni. Da slo Fed av sine signaler fra tre til bare ett rentekutt i løpet av 2024. Medlemmene av Federal Open Market Committee (FOMC) var ikke tilstrekkelig sikre på at inflasjonen ville fortsette pent og pyntelig ned til at de våget å stå på prognosen om tre kutt fra mars.

Dollaren svekkes

Den amerikanske dollaren svekkes mot flere valutaer etter at rentekuttet ble kjent. Den norske kronen styrket seg med rundt 10 øre mot dollaren under Feds pressekonferanse, men har siden svekket seg igjen til nivået før pressekonferansen.

Markedsreaksjoner

Ifølge DNB Markets er det priset inn et kutt på 42 basispunkter, og meglerhuset mener dermed at det blir markedsreaksjoner uansett utfall.

«Kutter Fed med 25 basispunkter skal det mer til for at det kuttes med noe mer i november og desember, og dermed må rentene opp (priset inn 117 basispunkter i løpet av året). Blir det 50 basispunkter er det mer i tråd med renteprisingen, men det kan også tolkes som at Fed er bekymret for at amerikansk økonomi står overfor en tydelig oppbremsing», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Boligbygging

Boligbyggingen i USA økte med 9,6 prosent på månedsbasis i august, til en sesongjustert årstakt på 1,356 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,31 millioner boliger. Antall nye boligbyggingstillatelser økte med 4,9 prosent på månedsbasis, til en årstakt på 1,475 millioner, mens det var ventet en årstakt på 1,41 millioner.