Må regne med røde tall

Debattinnlegg: Sten-Roger Karlsen, adm. direktør i Investinor

Som forvalter av offentlige midler er Investinor forberedt på kritisk journalistikk. Men etter Finansavisens bredt anlagte artikkel i lørdagsavisen, vil jeg minne om at investeringer i innovative teknologibedrifter med stort vekstpotensial, som utgjør hovedtyngden av våre investeringer, utvikler seg noe annerledes enn alminnelige bedrifter.

Amazon gikk med underskudd i ti år før det ble lønnsomt. Teslas første positive årsresultat kom så sent som i 2020. Spotify er ennå ikke i mål, men analytikere tror 2024 kan bli et vendepunkt.

Det koster altså å vokse. Og de aller fleste vekstselskaper har planlagt med røde tall i mange år.

Gitt den humpete veien, kan det bli fristende for finanspressen å boltre seg i negative overskrifter

I venturebransjen snakker man gjerne om J-kurven, hvor avkastningen fra de beste investeringene kommer sent i livsløpet. Men med ventureinvesteringer vet man ikke hvilket selskap som vil lykkes på forhånd – eller når veksten vil komme for alvor.

Dette vet jeg en del om. Før jeg tok over som adm. direktør for Investinor i mai, ledet jeg Ørn Software. Selskapet ble grunnlagt på slutten av 1980-tallet, og brukte nesten 30 år på å få en omsetning på drøyt 20 millioner kroner.

I 2017 tok Viking Venture kontrollen i selskapet. Jeg ble satt inn som konsernsjef, og i løpet av drøyt fire år gjennomførte vi ni oppkjøp, ekspanderte til fire land, tidoblet antallet ansatte, mer enn 11-doblet lisensinntektene og tok selskapet på børs. Bare noen måneder etter noteringen ble Ørn solgt til et internasjonalt konsern og tatt av børs. Salgsvederlaget var på nesten 1 milliard kroner.

Les også Børsten brakk for vaske-app De hisset på seg LO, snakket om Europa-ekspansjon og drømte om tigangeren i vekst. Nå har alle andre enn én eier kastet kortene.

Lærdommen er todelt: For det første hadde ikke dette vært mulig uten en offensiv ventureinvestor i ryggen. For det andre tapte Ørn Software penger i nesten hele denne perioden. Likevel ble det en fantastisk reise for eiere og nøkkelansatte i Ørn. Dette illustrerer at vekst er en investering snarere enn en utgift for de fleste startups og vekstbedrifter.

Investinors formål er å investere risikokapital i tidligfase på kommersielle vilkår. Våre porteføljebedrifter utvikler nye produkter og tjenester med såkalt stor innovasjonshøyde. Bedriftene har stort potensial, men risikoen er svært høy.