Wall Street i rødt etter Feds rentekutt

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve serverte onsdag kveld et dobbelt rentekutt, 50 basispunkter eller 0,5 prosent, til mellom 4,75 og 5,00 prosent.

Wall Street steg umiddelbart i 20.00-tiden, men i timene etter har de ledende indeksene på New York-børsen snudd både opp og ned. Det var lenge vinglete og blandet stemning, i det investorer onsdag kveld har prøvd å fordøye det aggressive rentekuttet.

Onsdag endte industritunge Dow Jones ned 0,25 prosent til 41.503,43 poeng. Brede S&P 500 endte ned 0,29 prosent til 5.618,29 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq falt 0,31 prosent til 17.573,30 poeng.

Fryktindeksen VIX steg 2,27 prosent til 18,01. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,723 prosent, opp 1,28 prosent, mens den toårige statsobligasjonsrenten steg 0,53 prosent.

Varsler to rentekutt til før jul

I tillegg til et aggressivt rentekutt nå, er en Fed-komité (FOMC) nesten enstemmig om behovet for minst to rentekutt til før 2025. Hele 17 av 19 ser for seg minst tre kutt, ifølge Feds nye renteprognose.

Fed-sjef Jerome Powell ville under pressekonferansen ikke si noe om det går mot flere dobbeltkutt:

– Ingen skal tenke at dette er den nye normalen, sa han om dobbeltkuttet.

I tillegg til rentebeslutningen publiserte Fed onsdag kveld oppdaterte prognoser. Nå sikter Fed mot en rente på 2,9 prosent ved utgangen av 2026, 0,2 prosentpoeng lavere enn den tidligere prognosen.

Blandet for teknologiaksjer

Tesla falt 0,29 prosent, og Microsoft falt 1 prosent. Nvidia falt hele 1,92 prosent. Apple steg 1,80 prosent, Alphabet endte opp 0,31 prosent, mens Amazon falt 0,24 prosent. Meta stengte opp 0,3 prosent.

Den amerikanske WTI-oljen falt 1,67 prosent til 70 dollar fatet. Nordsjøoljen Brent Spot endte ned 1,18 prosent til 72,83 dollar fatet.

Kryptovalutaen Bitcoin endte ned 0,57 prosent til 59.730,00 dollar, Ethereum endte ned 1,88 prosent til 2.294,13 dollar.