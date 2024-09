I kjølvannet av at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve klinte til med et dobbelt rentekutt onsdag kveld, åpner Oslo Børs opp torsdag.

Etter 45 minutters handel står hovedindeksen i 1.414,98, opp 1,04 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 852 millioner kroner.

Kl. 10 i dag er det også duket for rentemøte her hjemme. Alle økonomene er imidlertid samstemte om at Norges Bank kommer til å holde renten uendret på 4,50 prosent.

Opptur

REC Silicon melder torsdag morgen at de har signert en langtidskontrakt for leveranse av silangass. Aksjen styrkes hele 22,43 prosent til 10,07 kroner.

Gassen skal leveres fra produksjonsanlegget i Moses Lake, og vil sikre «en stabil og pålitelig leveranse av silan frem til 2031», heter det i meldingen.

Høyt på vinnerlisten finner vi også Atlantic Sapphire, som styrkes 20,69 prosent til 0,35 kroner.

Norsk Hydro topper omsetningslisten med en oppgang på 4,46 prosent til 63,30 kroner. Morgan Stanley gjentar sin overweight-anbefaling på aksjen, og jekker samtidig opp kursmålet fra 80 til 83 kroner.

Under kapitalmarkedsdagen onsdag tok AutoStore ned sin inntektsguiding for 2024, og endte til slutt ned 1,4 prosent etter et mye kraftigere fall tidligere på dagen.

Torsdag styrkes imidlertid aksjen 3,83 prosent til 10,02 kroner. AutoStore prises nå lavere enn trauste verdiaksjer.

Aksjonærene i Aker Carbon Capture krever store utbytter etter at 80 prosent av virksomheten ble solgt til den amerikanske oljeservicekjempen Schlumberger.

Analytiker Vetle Wilhelmsen spår utbytte, og mener aksjen bør kjøpes før det opphører som børsnotert selskap.

Aker Carbon Capture stiger torsdag morgen 1,92 prosent til 6,39 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen opp 0,69 prosent til 74,16 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,55 prosent til 71,30 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,58 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

– Oljeprisens motstandsdyktighet tidligere denne uken var drevet av forventninger om et kraftig rentekutt fra Fed. Nå som dette har blitt gjennomført, vil oppmerksomheten sannsynligvis vende tilbake til de fundamentale forholdene i oljemarkedet, som er svake, sier Vandana Hari, grunnlegger av Vanda Insights i Singapore, ifølge TDN Direkt.

Equinor er opp 1,62 prosent til 270,00 kroner, mens Aker BP klatrer 2,52 prosent til 232,30 kroner. Vår Energi styrkes 2,06 prosent til 33,21 kroner.