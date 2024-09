Endringen er uansett et brutalt skifte fra signalene i juni. Da slo Fed av sine signaler fra tre til bare ett rentekutt i løpet av 2024. Medlemmene av FOMC var ikke tilstrekkelig sikre på at inflasjonen ville fortsette pent og pyntelig ned til at de våget å stå på prognosen om tre kutt fra mars.

Drevet av ledigheten

Gjennom sommeren har imidlertid arbeidsledigheten steget langt mer enn Fed ventet. Ved rentemøtet i slutten av juli og ved sentralbank-symposiet i Jackson Hole i sommer vektla derfor Fed-sjef Jerome Powell veldig sterkt at Feds mandat er todelt: Både å sikre lav og stabil inflasjon og å holde arbeidsledigheten nede.

Fed legger nå vekt på at arbeidsledigheten har økt, og at inflasjonen fortsatt er på vei mot målet.

«Komiteen er blitt tryggere på at inflasjonen varig beveger seg mot 2 prosent og vurderer at risikoen for å nå både sysselsettings- og inflasjonsmålene er omtrent i balanse», heter det i pressemeldingen.

Tydelige Fed-hint

Sammen med noen runder med uttalt resesjonsfrykt i sommer, har dette fått rentemarkedet til å prise inn tett oppunder fem rentekutt i løpet av høsten. Periodevis har rentemarkedet også hatt full tro på et dobbeltkutt i september, som nå altså kom. Etter litt høyere inflasjonstall ved inngangen til forrige uke, som fikk rentemarkedet til å miste litt av troen på et dobbeltkutt, fikk troen ny næring mot slutten av forrige uke. Da gjenga artikler i Wall Street Journal og Financial Times uttalelser fra tidligere FOMC-medlemmer som tydelig argumenterte for et dobbeltkutt.

Også tidligere har Fed benyttet seg av tilsvarende «bakdør» til å gi signaler i perioden der hele Fed-ledelsen har munnkurv frem mot rentemøtene. Det skjedde i juni 2022, da Fed «lot det bli kjent» at en trippelheving var aktuell, noe som også ble utfallet, selv om Fed selv hadde varslet en dobbeltheving.

Hintene om et stort rentekutt har drevet lange amerikanske statsrenter videre ned. Toårsrenten har de siste dagene vært på sitt laveste på to år. Onsdagens renteendring sender toåringen raskt videre ned.

Raskere ned

Det neste året vil styringsrenten trolig bli lavere enn i Feds tidligere prognose. Om ett år er forskjellen 0,7 prosentpoeng, og i år to 0,2 prosentpoeng. På «lang sikt» tror imidlertid FOMC nå på en marginalt høyere rente, 2,9 mot 2,8 prosent. Dette er tredje gang Fed justerer opp sitt anslag for den nøytrale renten bare i år.

Kronen styrket seg merkbart mot dollar og euro da Feds store kutt ble kjent. En dollar falt under 10,50 for første gang på over ett år.