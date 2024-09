Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne flatt, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,3] prosent.

Stemningen er god på børsene i Asia- og Stillehavsregionen fredag, etter at Wall Street torsdag feiret Federal Reserves dobbelkutt med nye rekorder for både Dow Jones og S&P 500.

I Tokyo spretter Nikkei opp 1,9 prosent til 37.868,88, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 1,6 prosent til 2.658,91.

Bank of Japan holdt fredag – som ventet ifølge Trading Economics – styringsrenten uendret på 0,25 prosent etter at konsumprisveksten for august kom inn på 2,8 prosent på årsbasis. Det var opp fra 2,7 prosent i juli.

Den kinesiske sentralbanken rørte heller ikke sine nøkkelrenter fredag. Den 1-årige primærlånerenten blir dermed liggende på 3,35 prosent, mens den 5-årige renten – en referanse for boliglånsrenter – blir liggende på 3,85 prosent.

Hang Seng i Hongkong stiger 1,5 prosent, mens large cap-indeksen CSI 300 faller 0,3 prosent i Shanghai.

Ellers i regionen er Kospi-indeksen i Sør-Korea opp én prosent, mens Taiwan-børsen stiger 0,6 prosent og Sydney-børsen 0,3 prosent.

Olje

Oljeprisen har hentet seg noe inn den siste uken etter å ha vært nede i det laveste nivået på tre år, skriver Reuters.

Onsdag viste tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy at de amerikanske råoljelagrene falt med 1,6 millioner fat til 417,5 millioner fat i forrige uke, det laveste nivået på ett år.

Torsdag klinte den amerikanske sentralbanken til med et dobbelt rentekutt og varslet store kutt ut året.

Prisen fikk også støtte av økt spenning i Midtøsten etter personsøker-angrepet mot Hizbollah.

Nordsjøoljen brent (spot) er opp 3,3 prosent for uken. Siden midnatt er prisen ned 0,4 prosent til 74,59 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen er ned 0,3 prosent til 70,90 dollar fatet.

Til sammenligning stod oljeprisen i 74,48 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Det var god stemning på New-York børsen gjennom hele handelsdagen etter Federal Reserve sitt monsterkutt på 50 basispoeng onsdag kveld. Det positive sentimentet førte blant annet til at to av tre ledende indekser fikk ny toppnotering.

Ved stengetid endte industritunge Dow Jones i 42.028,54 etter en oppgang på 1,3 prosent. Samleindeksen S&P 500 endte opp 1,70 prosent til 5.713,88, mens teknologiselskapenes indeks Nasdaq spratt opp 2,51 prosent til 18.013,98.

Nøkkelindeksene Dow Jones og S&P 500 satt begge ny intradag all-time high, etter at førstnevnte var oppi 42.105,01, mens S&P 500 nådde 5.723,88.

– Denne syklusen av rentekutt fra Fed legger grunnlaget for virkelig sterke markeder de nærmeste 1-3 månedene, sa analysesjef Tom Lee i Fundstrat Global Advisors til CNBCs «Squawk on the Street» torsdag.

Samtidig forventer han at usikkerheten øker inn mot det kommende amerikanske presidentvalget.

Oslo Børs

Torsdag endte hovedindeksen i 1.411,02, etter en oppgang på 0,76 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for over 6,3 milliarder kroner.

På børsen stjal REC Silicon overskriftene etter at selskapet har signert en langtidskontrakt for leveranse av silangass. Aksjen endte opp nesten 30 prosent til 10,67 kroner.

Ytterligere åtte aksjer steg tosifret, deriblant den skadeskutte trioen Vow, Atlantic Sapphire og NRC Group. Førstnevnte spratt opp over 37 prosent, Atlantic Sapphire over 27 prosent og sistnevnte 21 prosent.