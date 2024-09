Den amerikanske sentralbankens rentekutt på et halvprosentpoeng, som var mer enn forventet, har uten tvil vært denne ukes finansielle høydepunkt. Budskapet er klart fra sentralbankhold: Renten skal videre ned, noe som bedre vil harmonere med utviklingen ellers i amerikansk økonomi. Responsen på Wall Street uteble da heller ikke, der særlig teknologiaksjene har trukket kraftig oppover siste to dager.

Forklaringen henger i det alt vesentlige sammen med at vekstaksjer, inkludert IT-papirer, nyter spesielt godt av lavere renter. Når så Norges Bank etter hvert vil kutte, tror vi på samme måte som på Wall Street at IT-indeksen på Oslo Børs får et kollektivt super-løft. Og selv om sentralbanksjef Ida Wolden Backe nå valgte å holde renten i ro, har likevel teknologisektoren denne uken gått nær fire prosent – adskillig bedre enn det øvrige markedet der Hovedindeksen kun er opp med ikke fullt en prosent. Dette tenker vi er en fin illustrasjon på det teknologi-stormløpet som sannsynligvis venter på Oslo Børs når pengepolitikken også her hjemme dreier i en mindre innstrammende retning.

Det pengepolitiske bakteppet synes uansett å være klart for investorene – mens styringsrenten er tydelig på vei ned både i USA, Europa og særlig Sverige, priser rentemarkedet inn tre norske kutt i løpet av den kommende tolvmånedersperioden.

Norske sparebanker i vinden

At Norges Bank holder såpass igjen med en styringsrente på hele fire og en halv prosent, skyldes i første en norsk økonomi som ikke viser nevneverdige svakhetstegn, kombinert med svært høye nominelle lønnsvekstrater. Den svake kronekursen spiller også inn. Men en solid norsk realøkonomi gir gode rammer for at bankenes utlånstap forblir lave fremover. I kombinasjon med deres høye utbyttekapasitet forventer vi økende investorinteresse for bankpapirer inn mot 2025.

I vårt forrige utgave av Kapitals helgebriefing påpekte vi nettopp at flere banker, og særlig SpareBank 1 SMN, burde opp i kurs med tanke på deres sterke lønnsomhetsutvikling, soliditet og utbyttekapasitet. Vår spådom har da også slått til. SpareBank 1 SMNs egnekapitalbevis har siste uke steget to prosent. Dette er dobbelt så bra som markedet ellers. Etterspørselen etter finanspapirer er ikke isolert til finans- og bankpapirer. Meglerhuset ABG Sundal Collier kan også se tilbake på en sterk børsuke. 40-årsjubilanten, som inngår i Kapital-porteføljen, har steget nærmere fem prosent. Kurshoppet viser at flere investorer vil inn i aksjen før tredjekvartalsrapporten kommer på bordet den 17. oktober.

En ny runde med sentralbankmøter finner ikke sted før nærmere årsskiftet. Investorene vil derfor rette all sin oppmerksomhet inn mot de kommende tredjekvartalsrapportene, som blir helt sentrale med tanke på den videre kursretningen, også på Oslo Børs. Enn så lenge har det ikke kommet noen resultatvarsler her hjemme, og slipper man unna dette også kommende dager og uker, får investorene servert kvartalstall som minimum innfrir analytikernes forhåndsestimater.

Tausheten så langt gir sånn sett signaler om sterke tredjekvartalsrapporter, på tvers av de ulike sektorene. Det gir rom for en ny positiv uke på Oslo Børs.