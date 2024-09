Michael Hartnett, direktør og sjef for investeringsstrategi i Bank of America, er ute med oppdatering etter rentekuttet fra Fed.

«Wall Street elsker panikkkutt når det ikke er panikk», innleder Hartnett.

Han mener Fed kuttet med 50 basispunkter for å senke reelle rentene for å «forhindre at småbedrifter kutter jobber», og viser til et diagram som viser at USAs prime rate, den viktigste lånerenten for bankenes beste kunder, var på sitt høyeste nivå dette århundre i september.

Ifølge Hartnett mener markedet at Fed er «foran kurven», og at 250 basispunkters rentekutt er priset inn mot utgangen av 2025. Som et resultat er det ventet 15–20 prosent EPS-vekst innen utgangen av 2025, skriver Hartnett.

Hvordan måle tempen

En proxy som trekkes frem for å måle myk landingsscenarioet er private equity ETF-en, PSP. Hvis prisen er over 70 dollar, som var toppnivået i 2021 da Feds styringsrente var 0,25 prosent, indikerer det optimisme og ingen hard landing. Torsdagens sluttkurs var 69,01 dollar.

I myk landingsscenarioet anbefaler strategen «internasjonale aksjer og råvarer (...) vi bruker oppgangen til å kjøpe nedturen i obligasjoner og edle metaller for å hedge mot resesjon og inflasjonshaler,» heter det fra Bank of America.

For å måle «ingen landing» trekkes følgende proxies frem: GNR over 60 dollar, KRE over 60 dollar, og EEM over 45 dollar. Førstnevnte er en ETF som speiler globale naturressursselskaper, KRE er regionale banker i USA, og sistnevnte er fremvoksende markeder.

Hard landing-proxyen Hartnett bruker er 30-års amerikanske statsobligasjoner. Faller renten under 3,75 prosent til tross for «høy offentlig gjeld, budsjettunderskudd, politisk usikkerhet og en Fed som bidrar til inflasjon», er det fortsatt tegn på hard landing, mener Hartnett.

Anbefalinger fra Hartnett

«Sist gang Fed kuttet med 50 basispunkter med så lave kredittspreader var i januar 1981». Den historiske «normen» er at kapital fortsetter å strømme til pengemarkedet i ni måneder etter det første rentekuttet, men med unntak som i 2009 og 2020, opplyser Hartnett.

Kreditt- og aksjemarkedet priser inn 250 basispunkter med rentekutt og 18 prosent EPS-vekst i S&P 500 fra i dag til slutten av 2025, «det blir ikke mye bedre enn det med tanke på risiko (...) det fører til at investorer er tvunget til å jage oppsiden (...) boblerisikoer returnerer», er markedsdiagnosen fra Hartnett.

Dermed «bruk risikorallyet til å kjøpe nedgangen i obligasjoner og gull,» sier Hartnett.