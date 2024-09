Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser fredag at verdipapirfond ble nettotegnet for 5.757 millioner kroner i august. Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av august i 2.323 milliarder kroner, etter å ha steget 2.979 millioner kroner løpet av måneden.

Med andre ord var verdifallet for alle typer verdipapirfond 2.778 millioner kroner i august.

Aksjefond sto ved utgangen av august for 1.434 milliarder kroner av forvaltningskapitalen, mer enn 261 milliarder kroner over nivået ved årsskiftet.

Med nesten 57 milliarder kroner i nettotegning snakker vi derfor om over 204 milliarder kroner i verdistigning på aksjefond i løpet av årets åtte første måneder.

Les også Spre risikoen med hedgefond? Hedgefond har risikoreduserende egenskaper og kan være nyttige byggeklosser i en portefølje. Men det er lett å trå feil.

7,8 milliarder tapt i august

I august ble aksjefond nettotegnet for 7.016 millioner kroner. Samtidig falt forvaltningskapitalen med 829 millioner kroner, slik at verdifallet i aksjefond var 7.845 millioner kroner i løpet av måneden.

Rentefond ble nettoinnløst for 1.248 millioner kroner i august. Likviditetsfond (pengemarkedsfond) ble nettotegnet for 3.298 millioner, mens obligasjonsfond ble nettoinnløst for 1.549 millioner og «andre rentefond» for 2.997 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond og «andre fond/hedgefond» ble henholdsvis nettoinnløst for 22 millioner og nettotegnet for 10 millioner kroner.

Les også Mølsæter pensjonerte seg som 37-åring - så ringte Spetalen Da midtlivskrisen kom kjøpte Martin Mølsæter seg Ferrari og Lamborghini, og pensjonerte seg som 37-åring. Men det gikk bare noen måneder før Øystein Stray Spetalen ringte og fikk ham tilbake i jobb.

Proffene nettosolgte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 1.787 millioner kroner i august. Via «pensjonsmidler med fondsvalg» nettotegnet kundegruppen for 3.521 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) løste inn verdipapirfond for netto 445 millioner kroner i august, mens utenlandske kunder tegnet for netto 893 millioner kroner.

Les også Aksjeopptur for Magne Furuholmen Popstjerne og kunstner Magne Furuholmen vil heller investere i ideer verden trenger snarere enn rent kynisk-økonomisk selskaper. I fjor fikk han en opptur i markedet.

Alle kjøpte aksjefond

Ser vi på aksjefond, nettotegnet norske personkunder for 1.872 millioner kroner i august. Gjennom pensjonsmidler tegnet personkundene seg for netto 3.513 millioner kroner.

Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 1.006 millioner kroner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 625 millioner kroner.

Ser vi på rentefond, innløste norske personkunder for netto 216 millioner kroner i august, mens de via pensjonsmidler tegnet for netto 74 millioner kroner.

Til slutt innløste norske institusjoner rentefond for netto 1.382 millioner, mens utenlandske kunder tegnet rentefond for netto 276 millioner kroner.