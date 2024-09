Wall Street endte blandet: Ny toppsjef løftet aksje

Så langt i år har Intel-aksjen falt nesten 60 prosent.

De såkalte Magnificent Seven-aksjene endte blandet. Alphabet endte opp 0,9 prosent, Apple endte flatt, og Meta steg 0,5 prosent. Amazon økte med 0,7 prosent og Microsoft falt med 0,6 prosent.

FedEx fikk juling

Torsdag kveld presenterte FedEx sine kvartalstall, samtidig som ledelsen valgte å senke guidingen for 2024. Ifølge CNBC opplever FedEx at mange kunder går bort fra raske og dyre leveringer til billigere og langsommere alternativer.

– Det er jo ikke bra. FedEx er et godt barometer på amerikansk økonomi, og når FedEx og UPS faller, og transportsektoren underpresterer, er det som regel et tegn på en svakere økonomi. FedEx-resultatene var jo både betydelig svakere enn ventet, og de tok ned guidingen noe, sier Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, til Finansavisen.

«Når de bommer så mye på kvartalstallene som de gjør, betyr ikke guiding noe lenger», sa Finansavisens kommentator, Karl Johan Molnes, i Økonominyhetene fredag.

Aksjen har hatt sin verste dag siden september 2022, da den stupte mer enn 21 prosent.

Aksjen falt 15,2 prosent fredag.

Fed-løft

Torsdag var preget av stor optimisme etter onsdagens rentekutt. Teknologitunge Nasdaq viste vei med en oppgang på 2,5 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk opp henholdsvis 1,7 prosent og 1,3 prosent.

«Budskapet om at Fed stadig har som ambisjon om å kalibrere renten til en myk landing for amerikansk økonomi, har blitt tatt godt imot i markedene», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Fredag uttalte Federal Reserve-topp Christopher Waller at det var de gunstige inflasjonstallene, og ikke bekymringer om arbeidsmarkedet, som gjorde at han støttet Feds beslutning om et halvt prosentpoengs rentekutt denne uken.

Uttalelsen skal ha gitt markedet et håp om nye rentekutt fra Fed, ifølge Bloomberg.