Steven Eisman, best kjent for å satse på kollapsen i det amerikanske boligmarkedet, er blitt satt på ubestemt permisjon av sin arbeidsgiver Neuberger Berman etter å ha sagt at han «feiret» ødeleggelsen av Gaza, skriver Financial Times.

Eisman, som har vært adm, direktør i Neuberger Berman siden 2014, drev tidligere et hedgefond hos FrontPoint Partners, og shortet amerikanske «subprime» boliglån før finanskrisen i 2008, slik Michael Lewis beskrev det i boken «The Big Short». Denne boken la grunnlaget for den påfølgende Oscar-vinnende filmen med samme navn. Eismans karakter ble spilt av Steve Carell, og fikk navnet Mark Baum i filmen.

– Vi feirer

Kommentarene til Eisman på Twitter/X-kontoen hans reagerte på en video som viste brennende bygninger, med mennesker som ropte i smerte, tilsynelatende som følge av et israelsk angrep.

Videoen ble postet med kommentarer om mangelen på internasjonal bekymring over slike hendelser og sa: «Verden er taus.»

Eisman svarte på innlegget på torsdag: «Vi er ikke tause. Vi feirer.»

Han ba senere om unnskyldning for sin bemerkning og skrev at han hadde ment å referere til Israels angrep på Hizbollah i Libanon. Han har siden slettet kontoen helt, skriver FT.

Usikker fremtid

Eismans fremtid i selskapet er fortsatt usikker, ifølge en person med kjennskap til saken.

Selskapet, som fredag kveld sa at Eisman var blitt satt på ubestemt permisjon, har tidligere uttalt at hans «personlige kommentarer på sosiale medier er hans egne, og han snakker ikke på vegne av Neuberger Berman. Selv om Mr. Eisman har erkjent at han feiltolket innholdet i innlegget han svarte på, var hans handlinger på sosiale medier uansvarlige og forkastelige.»

Ifølge FT har Eisman tatt et sterkt pro-israelsk standpunkt på X og har regelmessig lagt ut innlegg om emnet, spesielt mot dem som har kritisert landet.

Hans sterke kommentarer har også vært politiske. Tidligere denne uken hevdet han at hvis Kamala Harris vinner det amerikanske presidentvalget, og Demokratene tok kontroll over Kongressen, forventer han at det amerikanske markedet vil «gå rett ned». Han har tidligere spådd at Donald Trump vil vinne valget.