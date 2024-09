Dette skjer i dag – mandag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Konkurskuppet av eiendomsmeglerkjeden Notar har gitt 110 millioner kroner i utbytte.

Hovedaksjonær Erik Pettersen og et par andre betalte 200.000 for restene da Notar gikk spektakulært konkurs i 2008. Nå kan de se tilbake på 15 år med overskudd og tresifret millionutbytte. Bare de siste fire årene er det tatt ut 27,7 millioner, sier Pettersen.

Storaksjonær Jon Øyvind Eriksen går i strupen på ledelsen i NRC Group. Han sier det er tydelig at den operative ledelsen ikke har børsbakgrunn, og at styret har klart å gjøre aksjonærene forbannet for småpenger.

Eriksen mener også det blir litt latterlig av Christen Sveaas å saksøke Røkke og Aker for å tilsidesette eksisterende aksjonærer i Solstad Offshore, når Sveaas selv oppnår 70 prosent gevinst på få dager ved å delta i en finansiering som tilsidesetter aksjonærene i NRC.

Deler av renteoppgangen den seneste uken skyldes økt etterspørsel etter fastrentelån. Det mener Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets.

Både Nordea og DNB har senket sine fastrentetilbud med rundt et halvt prosentpoeng den seneste drøye uken. Nå ligger fastrentetilbud på tre års løpetid rundt 150 basispunkter under flytende rente.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Senterpartiet, som sjangler videre i skattepolitikken. I arbeidet med et nytt partiprogram er det fremmet en rekke lettelser i skatten, hvorav et kutt i formuesskatten er det beste – og mest overraskende.

Vi venter til vi får se hvordan Sp har tenkt å unnta spesielle bedriftstyper, traktorer eller anleggsmaskiner fra formuesskatten, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

ECIT: Kl. 08.00

Makro:

Australia: PMI september flash, kl. 01.00

India: PMI september flash, kl. 07.00

Danmark: Bedriftstillit september, kl. 08.00

Frankrike: PMI september flash, kl. 09.15

Tyskland: PMI september flash, kl. 09.30

ØMU: PMI september flash, kl. 10.00

UK: PMI september flash, kl. 10.30

UK: CBI industritrender september, kl. 12.00

USA: Chicago Fed aktivitetsindeks august, kl. 14.30

USA: PMI september flash, kl. 15.45

Annet:

Gaming Innovation Group: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 11.00

IDEX Biometrics: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

EAM Solar: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 15.00

Maritim uke: Quality Maritim Hotel, Haugesund

Japan: Tokyo-børsen stengt