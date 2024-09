Shanghai-børsen styrkes etter melding fra myndighetene

I Kina stiger Shanghai Composite 0,72 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,55 prosent.

Kina holdt fredag sin ettårige referanserente (LPR) uendret på 3,35 prosent, men markedsaktører tror ifølge TDN Direkt at et rentekutt snart vil bli inkludert i en større stimulansepakke fra kinesiske myndigheter.

Mandag kuttet den kinesiske sentralbanken den 14-dagers omvendte reporenten med 10 basispunkter, til 1,85 prosent. Nyheten kom bare minutter etter at myndighetene kunngjorde at Peoples Bank of China vil holde en pressekonferanse om støtte til økonomien tirsdag.

Kospi i Sør-Korea legger på seg 0,23 prosent. I India er Nifty 50 opp 0,43 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,51 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes derimot 0,54 prosent. Den australske sentralbanken har mandag startet sitt to dager lange pengepolitiske møte.

Tokyo-børsen er mandag stengt som følge av en helligdag.