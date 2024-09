KLP Banken setter ned boliglånsrente

– Vi ser økende interesse for fastrentelån blant boliglånskundene nå som fastrenten har blitt lavere og godt under nivået på flytende lånerenter. Årsaken til at fastrenten faller er at markedet forventer at rentenivået vil fortsette å synke, sier direktør Jorunn Ygre Storjohann i personmarked i banken.

Laveste rente for fem års bindingstid vil for bankens medlemmer ligge på 3,95 prosent. For tre års bindingstid blir den 4,15 prosent, samt 4,25 prosent for ti års bindingstid.

Rentebetingelsene gjaldt fra 19. september.

