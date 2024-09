Italienske UniCredit har kjøpt seg opp fra rundt 9 til 21 prosent i tyske Commerzbank, går det frem av en pressemelding mandag.

Den italienske storbanken overrasket for to uker siden ved å annonsere kjøpet av de første ni prosentene. Financial Times hevder kjøpet av ytterligere 11,5 prosent kan kickstarte et fiendtlig oppkjøp. UniCredit understreker at dagens transaksjon ikke kan fullføres før banken «har fått de nødvendige godkjennelsene.»

Det vil blant annet si en godkjennelse fra Den europeiske sentralbanken (ESB). UniCredit trenger grønt lys herfra for å kunne øke sin eierandel til over 9,9 prosent.

Vekker tysk harme

Ifølge mandagens melding mener UniCredit «betydelige verdier kan frigjøres i Commerzbank, enten som en selvstendig enhet eller innenfor UniCredit, til fordel for Tyskland og bankens bredere interessenter.»

ETTERTRAKTET: Commerzbank, ledet av Manfred Knof. Foto: Bloomberg

Italienernes fremstøt har vekket harme i Tyskland, både blant politikere og fagforeninger. Financial Times har vært i kontakt med flere kilder med kjennskap til de interne diskusjonene, og kildene hevder direktører i den tyske storbanken advarer den tyske regjeringen om at en sammenslåing med UniCredit kan hemme utlånsvirksomheten til små og mellomstore tyske bedrifter (SMB). Regjeringen eier 12 prosent av banken.

Videre peker Commerzbank-ledelsen ifølge avisen på at UniCredits potensielle «Italia først»-tilnærming i tøffe vanskelige tider kan være til ugunst for tyske kunder og skade tysk økonomi på bred basis.

Italienerne avviser

UniCredit avviser argumentene og karakteriserer seg selv som en «pan-europeisk bank med selvstendige juridiske enheter» i alle markeder, der eksempelvis alle beslutninger i den München-baserte datterbanken HypoVereinsbank «tas i Tyskland, ikke Milano.»

Commerzbank står for omkring 30 prosent av tysk eksportfinansiering og er en av landets største långivere til SMB-sektoren med over 25.000 kunder.

En eventuell UniCredit/Commerzbank-sammenslåing vil være den første store banktransaksjonen på tvers av europeiske grenser siden finanskrisen.

Støtte fra Berlin

Fagforeningene er på sin side bekymret for nedbemanning.

– Når det kommer til banksammenslåinger, er det ikke slik at én pluss én blir to, sier en av kildene ifølge Financial Times.

Ministre i Olaf Scholz-regjeringen ser ifølge avisen ut til å dele bekymringene. En offisiell tjenesteperson uttalte fredag at Berlin er positive til åpne kapitalmarkeder i Europa, men samtidig at «andre aspekter» var viktige – eksempelvis hvordan SMB-utlån kan sikres i krisetider.

Commerzbank faller mandag ettermiddag 0,5 prosent på Frankfurt-børsen, men har steget godt over 20 prosent siden UniCredit offentliggjorde sin 9 prosents eierandel 11. september. I den samme perioden har UniCredit steget 5 prosent, men mandag går aksjen tilbake drøye 2 prosent i Milano.