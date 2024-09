Investeringsråd utfordres

Et annet alternativ er å utfordre det andre rådet, om å la porteføljen stå urørt.

Det er ikke mye å rope hurra for

60/40 må justeres?

For langsiktig sparing, for eksempel til pensjon, har den tradisjonelle 60/40-strategien (60 prosent aksjer, 40 prosent obligasjoner) lenge vært et utbredt referansepunkt.

Også vårt eget oljefond har latt seg inspirere, selv om det pr. i dag har en aksjeandel på nærmere 70 prosent. Dette er i tråd med hva som anbefales for unge pensjonssparere som ikke skal røre pengene på 30–40 år, da kan man fint ha 80–100 prosent i aksjer.

Teorien er at et fall i aksjemarkedet skal demmes opp av bedre utvikling i renter, men dette ble utfordret i 2022 da begge kategoriene hadde negativ utvikling globalt. Data fra Morningstar antyder at høyere inflasjon fører til sterkere korrelasjon mellom aksjer og renter, og at man derfor bør være ekstra varsom under slike forutsetninger.

Forskning fra den amerikanske storbanken Goldman Sachs antyder at avkastningen fra en tradisjonell 60/40-portefølje vil kunne variere stort over det neste tiåret. Det optimistiske utfallet er 7–10 prosent årlig avkastning under et tilnærmet perfekt «gullhår»-scenario, mens en mer utfordrende periode med stagnasjon eller stagflasjon vil kunne presse utviklingen helt ned til 3–5 prosent. Det er ikke mye å rope hurra for.

Banken lanserer tre alternativer man kan vurdere:

Fortsette med 60/40-tilnærmingen og potensielt oppnå lavere avkastning i utfordrende økonomiske tider.

Rekalibrere allokeringen mellom aksjer og obligasjoner basert på en langsiktig plan.

Diversifisere med realaktiva (som eiendom, energi, infrastruktur) og vekstaksjer for mer stabilitet og mulighet for høyere avkastning.

En verden i endring

En annen storbank, Morgan Stanley, tror en gradvis normalisering av økonomien etter pandemisjokket vil gjenopprette balansen i en 60/40-tilnærming – på kort sikt. Men med lengre horisont er deres analyse at en verden i endring vil kreve en annen tilnærming til porteføljesammensetning.

Særlig trekkes frem den raske utviklingen i generativ kunstig intelligens, økende bruk av fornybar energi, en mer polarisert verden og en aldrende befolkning – med flere risikoaverse investorer i høy alder.

Ingen vet hvor veien går videre, men poenget er: ved å ta aktive grep på kort sikt er det mulig å gjøre justeringer som gir et bedre utgangspunkt for god langsiktig avkastning fra dagens nivåer. Derfor er det relevant å se på om dagens timing og porteføljesammensetning er hensiktsmessig.

Henrik Sommerfelt

Head of Scandinavia, CMC Markets