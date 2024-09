Spekulasjonene hagler før Teslas robotaxi-arrangement

Oktober blir en viktig måned for Tesla, da de skal dele antallet kjøretøyleveranser i tredje kvartal og holde et arrangement 10. oktober, hvor de skal avduke robotaxi-planer, skriver et Goldman Sachs-team ledet av Mark Delaney.

Goldmans kunder har kommunisert at de forventer å få informasjon om andre ting enn robotaxi, som ble hintet om i Teslas siste kvartalsrapport, ifølge Delaney.

Robotaxi-rykter

På robotaxi-arrangementet tror investorer og Goldman at Tesla vil dele tidsrammen for å starte den kommersielle driften, og besvare spørsmål om regulatoriske hensyn og teknologisk modenhet.

Noe av det viktigste for robotaxi-planene er om FSD (aktiv selvkjørende funksjoner) klarer å holde tritt med ambisjonene. I dag er Tesla-kjøretøyene klassifisert som L2, som betyr at sjåføren har det ultimate ansvaret selv om FSD er aktivert. Veien videre med potensielt nye sensorer, fjernassistanse, radar, kundeservice, vedlikehold og forsikring for å realisere planene vil bli nøye fulgt, ifølge Goldman.

For å bruke kjøretøy uten visse komponenter (som ratt og pedaler), trenger Tesla godkjenning fra NHTSA (etat i Transportdepartementet). Derfor tror Goldman, i hvert fall i første omgang, at Teslas «robotaxi/Cybercab vil være fleksibelt designet slik at man kan legge til disse komponentene hvis det kreves fra NHTSA.»

– For optimistisk

Noen kunder av Goldman har kommunisert at de tror det kan komme ny informasjon om en ny modell i lavprissegmentet. Andre mener en slik lansering vil få sitt eget arrangement.

«Vi tror Tesla forsøker å starte robotaxi-virksomheten neste år, basert på selskapets fremgang, selv om vi merker oss at Tesla historisk sett har vært for optimistisk når det gjelder tidsrammer,» skriver Delaney.

Når det gjelder forretningsmodellen, tror banken at Tesla vil eie og operere en flåte med kjøretøy og drive en ridesharing-app. På lengre sikt tror de at flåten vil være en blanding av selskapets og forbrukernes egne kjøretøy.