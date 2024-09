Nøkkelindeksene i USA åpnet med oppgang mandag.

I 21-tiden ser børsene slik ut:



Den brede S&P 500-indeksen er opp 0,3 prosent.

Industritunge Dow Jones stiger 0,2 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Compositeer er opp 0,2 prosent.

Dow Jones endte forrige uke med en ny all-time high for sluttnoteringen på 42.063,36 poeng, etter at de amerikanske børsene så en sterk oppgang som følge av den amerikanske sentralbankens Federal Reserves (FED) doble rentekutt.

S&P 500 nådde sin rekord på torsdag.

«Jeg ser rentekuttet som et signal på at Fed er villig til å handle raskt hvis de trenger en forsikring mot en svekkelse i arbeidsmarkedet», kommenterte Lazards sjefstrateg Ronald Temple ifølge CNBC fredag.

«Realiteten er at verken 25 eller 50 basispunkter i rentekutt vil vesentlig endre den kortsiktige økonomiske utviklingen, men signalet er likevel viktig, og markedene reagerte dagen etter ved å ta S&P 500-indeksen til en ny rekord», fortsatte han.

Flyaksje får luft under vingene

Flyprodusenten Boeing stiger over 3 prosent på nyheten om lønnsøkning for selskapets ansatte.

Boeing -ansatte har streiket siden starten av september og flyprodusenten tilbyr nå en lønnsøkning på 30 prosent over fire år for å få slutt på den pågående steiken, skriver selskapet på sine hjemmesider.

Den årlige bonusen, som ble fjernet i det tidligere tilbudet, er nå gjeninnført. I tillegg har Boeing også doblet signeringsbonusen til maskinarbeiderne til 6.000 dollar opp fra tidligere 3.000 dollar.

Tilbudet omtales som det beste og siste som vil komme fra selskapet.

– Vi håper det adresserer bekymringene til både fagforeningen og medlemmene, og vi håper de stemmer over det snart, sier sjefsforhandler, Mike Fitzsimmons, til Seattle Times.

Oppkjøpsrykter

Chip-produsenten Intel stiger videre mandag 4 prosent etter oppkjøpsrykter.

Meldingen kom på fredag om et mulig oppkjøp fra databrikke-produsenten Qualcomm, noe som sendte opp aksjen ni prosent på det meste fredag.

Et potensielt oppkjøp av Qualcomm vil være den største teknologifusjonen siden Microsoft kjøpte Activision Blizzard for 69 milliarder dollar, skriver YahooFinance.

Intel-aksjen steg tidlig i handelen mandag etter en Bloomberg-rapport, som skrev at investeringsgiganten Apollo Global Management har tilbudt å investere så mye som fem milliarder dollar i selskapet.

Intel og Apollo har samarbeidet tidligere, hvor brikkeprodusenten i juni solgte en eierandel på 11 milliarder dollar til Apollo i et produksjonsanlegg i Irland.

For Intel er oppkjøpsryktene kjærkomne nyheter ettersom at selskapet har hatt en forferdelig børsutvikling så langt i år. Teknologiselskapet har slitt med å finne fotfeste i et nytt AI-dominert marked og er ned nesten 57 prosent så langt i år.