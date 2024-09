Olaf Scholz motsetter seg Commerzbank-kjøp

Den italienske banken UniCredit har økt sin eierandel i den tyske storbanken Commerzbank til 21 prosent, en økning fra rundt 9 prosent. Slik fremgikk det av en pressemelding mandag.

Oppkjøpet har møtt kraftig motstand fra den tyske regjeringen og finansdepartementet, skriver Financial Times.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz uttalte nylig til Reuters at «fiendtlige overtakelser ikke er en god ting for banker» og bekreftet at den tyske regjeringen ikke vil støtte UniCredits forsøk på å kjøpe opp Commerzbank.

Den tyske stat eier om lag 12 prosent av aksjene i Commerzbank.

Avviser påstandene

UniCredits administrerende direktør, Andrea Orcel, har tidligere uttalt at han ikke ville forfølge et oppkjøp uten støtte fra den tyske regjeringen, men handlingene deres den siste uken har skapt uro i Tyskland.

Ifølge mandagens melding mener UniCredit «betydelige verdier kan frigjøres i Commerzbank, enten som en selvstendig enhet eller innenfor UniCredit, til fordel for Tyskland og bankens bredere interessenter.»

En eventuell UniCredit/Commerzbank-sammenslåing vil være den første store banktransaksjonen på tvers av europeiske grenser siden finanskrisen, skriver avisen videre.

Les også Europeiske bankaksjer tryner Elendige PMI-målinger og politisk motstand mot verdiskapende oppkjøp bidro til å senke flere av Europas største banker med 2-5 prosent.

Oljeprisen styrkes mandag: – Markedsjubelen fra jumbo-kuttet holder sentimentet oppe Signaler fra Kina og bekymringer for situasjonen i Midtøsten løfter oljeprisene mandag morgen.

Nå kan det bli bråk UniCredit tar et nytt jafs av tyske Commerzbank, og er nå oppe i 21 prosent. Startskuddet kan ha gått for et fiendtlig oppkjøp.

– Fullstendig unødvendig og aggressivt

Posten som UniCredit har sikret seg er knyttet til derivater, som innebærer at den italienske banken får rett til å kjøpe aksjene en gang i fremtiden. Banken har bedt Den europeiske sentralbanken (ESB) om tillatelse til å øke eierandelen til så mye som 29,9 prosent.

En talsperson for den tyske regjeringen sa til Financial Times at «Berlin støtter Commerzbanks strategi om uavhengighet» og har informert UniCredit om at de ikke støtter en overtakelse.

Også innad i banken er UniCredit blitt møtt med motstand.

– Vi anser dette som et fullstendig unødvendig og aggressivt trekk, sa fagforeningsrepresentant Stefan Wittmann, ifølge Bloomberg. Han oppfordret både arbeidstagere og den tyske stats til å avvise den italienske banken.



Commerzbank falt mandag over 5 prosent på Frankfurt-børsen, men har steget godt over 20 prosent siden UniCredit offentliggjorde sin 9 prosents eierandel 11. september. I den samme perioden har UniCredit steget 5 prosent, men mandag gikk aksjen tilbake over 3 prosent i Milano.