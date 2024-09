Wall Street endte opp: Tek-selskap steg over 3 prosent etter oppkjøpsrykter

For Intel er oppkjøpsryktene kjærkomne nyheter ettersom at selskapet har hatt en forferdelig børsutvikling så langt i år. Teknologiselskapet har slitt med å finne fotfeste i et nytt AI-dominert marked og er ned nesten 57 prosent så langt i år.

Flyaksje fikk luft under vingene

Flyprodusenten Boeing steg nær 2 prosent på nyheten om lønnsøkning for selskapets ansatte.

Boeing-ansatte har streiket siden starten av september og flyprodusenten tilbyr nå en lønnsøkning på 30 prosent over fire år for å få slutt på den pågående steiken, skriver selskapet på sine hjemmesider.

Den årlige bonusen, som ble fjernet i det tidligere tilbudet, er nå gjeninnført. I tillegg har Boeing også doblet signeringsbonusen til maskinarbeiderne til 6.000 dollar opp fra tidligere 3.000 dollar.

Tilbudet omtales som det beste og siste som vil komme fra selskapet.

– Vi håper det adresserer bekymringene til både fagforeningen og medlemmene, og vi håper de stemmer over det snart, sier sjefsforhandler, Mike Fitzsimmons, til Seattle Times.

Trump-aksje fikk juling

Trump Media-aksjen falt mandag 8,2 prosent til 12,49 dollar til det laveste intradag-nivået siden juli i fjor.

Aksjefallet kom i kjølvannet av at majoritetseier Donal Trump og andre hovedaksjonærer i selskapet fikk grønt lys til å begynne å selge sine eierandeler i Truth Social-selskapet. Aksjonærene har vært bundet opp i en salgs-karantene, som har hindret de i å selge aksjene sine de første månedene etter at Trump Media ble børsnotert.

Trump-aksjen har vært i hardt vær så langt i år, og har falt mer enn 80 prosent siden selskapets børsdebut i slutten av mars. Selskapets markedsverdi, som var på 10 milliarder dollar i mars, har krympet til rundt 2,5 milliarder dollar i skrivende stund.

Brått oljepris fall

Prisen for et fat nordsjøolje falt brått mandag kveld norsk tid. Ett fat kostet 75 dollar kl.17, og knappe to timer senere var prisen nede i 73,2 dollar. Ved børsslutt stod oljeprisen i 74 dollar.

Prisfallet kobles til angrepet i Beirut i Libanon mandag, hvor ifølge landets helsemyndigheter 274 mennesker er drept og over 1000 såret. Konflikten i Midtøsten har eskalert etter personsøker-angrepene i Libanon forrige uke.

Ett fat WTI-olje ble handlet til 70,50 dollar mandag.