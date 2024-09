Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Det «uavhengige» styret som avgjør hva Aker Carbon Capture gjør med 4,5 milliarder kroner, er flasket opp i Kjell Inge Røkkes Aker. – Et gufs fra fortiden, sier Aker Carbon-aksjonær Bjørn Kristian Stadheim.

I tillegg til styreleder Kristian Røkke består styret av Oscar Graff, som har 40 års fartstid i Aker, og Liv Monica Stubholt, som har vært i Aker siden 2009. Varamedlem Karl Erik Kjelstad er sjef i Akastor, og også valgkomiteen er tett knyttet til Kjell inge Røkke.

Investorene Egil Dahl og Aasulv Tveitereid har tapt rundt 100 millioner kroner på tre dager etter resultatvarslene fra Note og Kitron. Dahl har tapt drøyt 70 millioner, mens Tveitereid har tapt 27 millioner.

Varner-familien er også en stor investor i de to elektronikkprodusentene. Deres tap de seneste dagene er på rundt 45 millioner kroner.

Aksjefondet Odin Norge har siden i sommer hamstret aksjer i AutoStore på stadig lavere kurser. Totalt har det kjøpt aksjer for nesten en halv milliard kroner siden juni.

Forvalter Atle Hauge forklarer at de avsto fra å investere ved noteringen på grunn av høye forventninger og verdsettelse, men at de har begynt å kjøpe aksjer nå som dette er kommet betydelig ned. Han legger til at AutoStore er et relativt stort veddemål for Odin Norge.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om statsminister Jonas Gahr Støre. Han var så snill at han lot et vennepar av sønnen bo gratis i en kjellerhybel i «gamleboligen», og da ble det bråk. Sønnens venner ble skatt for Støre.

Skattepliktig fordel ble satt til 107.400 kroner og skatten til 48.000 kroner. Slik vi ser det, burde staten stille statsministerboligen til statsministerens disposisjon, uten at det i noen henseende er snakk om skatter og kostnader, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:



Makro:

Japan: PMI september flash, kl. 02.30

Australia: RBA rentebeslutning, kl. 06.30

Finland: Eksport- og importpriser august, kl. 07.00

Finland: Produsentpriser august, kl. 07.00

Finland: Arbeidsledighet august, kl. 07.00

Tyskland: Ifo-indeks september, kl. 10.00

USA: S&P/Case-Shiller boligpriser juli, kl. 15.00

USA: FHFA boligprisindeks juli, kl. 15.00

USA: CB forbrukertillit september, kl. 16.00

Annet:

Nordic Unmanned: Ekskl. 100:1-aksjespleis

Maritim uke: Quality Maritim Hotel, Haugesund

Japan: BoJ-sjef Ueda tale, kl. 07.05

USA: API oljelagre, kl. 22.30