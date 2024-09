Global gigant kutter 2.000 jobber

Den nederlandske malinggiganten AkzoNobel kutter rundt 2.000 stillinger globalt, fremgår det av en pressemelding.

Kuttene gjøres i forbindelse med en optimalisering av organisasjonen som skal gi lønnsom vekst.

Driften skal forenkles, beslutninger skal tas raskere, og ledelsesstrukturen skal strømlinjeformes, heter det. Dette skal også bidra til å redusere kostnader og bedre det Amsterdam-baserte konsernets effektivitet.

– I løpet av de seneste tre kvartalene har vi vist vår evne til å vokse. Vi sikter mot å akselerere lønnsom vekst ved å optimalisere vår funksjonelle organisasjon til å bli mer smidig i volatile markeder og veie opp for motvinder som økende arbeidskostnader, forklarer AkzoNobel-sjef Greg Poux-Guillaume i meldingen.

Malinggiganten tilføyer at justeringene vil være gjennomført innen utgangen av 2025.

Ved utgangen av andre kvartal i år hadde AkzoNobel 35.700 ansatte. Ved årsskiftet var antallet 35.200.

Konsernet har virksomhet i mer enn 150 land, og omfatter merkenavn som Nordsjö, Dulux, Sikkens og Hammerite.

Pessimistisk guiding

I andre kvartal hadde AkzoNobel en organisk salgsvekst på 2 prosent. Inntektene steg også 2 prosent, til 2,78 milliarder euro.

Justert ebitda-resultat for kvartalet var på 400 millioner euro, en vekst på 1 prosent, og dermed 763 millioner euro totalt i første halvår.

Samtidig med fremleggelsen av andrekvartalstall i juli, meldte selskapet at det – basert på markedsforholdene og valuta – ventet et ebitda-resultat for helåret 2024 ned mot nedre del av guidingintervallet på 1,5–1,65 milliarder euro.

Resultatet etter skatt i andre kvartal ble forøvrig økt fra 118 til 177 millioner euro.

Den Amsterdam-noterte AkzoNobel-aksjen er tirsdag formiddag opp rundt 1 prosent. Hittil i år er den imidlertid ned rundt 20 prosent.