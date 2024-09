Den kinesiske sentralbanken lanserte tirsdag en storstilt stimulansepakke som skal blåse liv i en økonomi som sliter med veksten. Flere av tiltakene er rettet mot å løfte tilliten blant forbrukerne.

«Tørt krutt i form av husholdningenes sparebeholdning har økt betydelig siden 2020. Ettersom formuene har blitt rammet av fall i både boligpriser og aksjekurser, har dette holdt forbruket lavt og sparingen høy. Det ser nå ut til at sentralbanken prøver å adressere fallet i aksjemarkedet mer direkte og støtte boligmarkedet ytterligere», skriver seniorøkonom Kelly K. Chen i DNB Markets i en oppdatering.

BlackRock ikke overbevist

Verdens største kapitalforvalter BlackRock lar seg likevel ikke overbevise, og mener langt mer må skje før det skal bli aktuelt med nye investeringer i Kina.

– Det føles som om vi er langt unna faktisk å investere i det markedet. Kina er ikke en del av vår strategi for øyeblikket fordi vi akkurat nå ikke er overbevist om at en dyp, likvid exit er mulig, uttalte forvalterens leder og investeringsdirektør for eiendom i Asia- og Stillehavsregionen, Hamish MacDonald, ifølge Bloomberg på en pressebriefing i Singapore tirsdag.

– Ikke mange kjøpere

BlackRock har tidligere investert i kinesisk næringseiendom, inklusive et kontorkompleks i Shanghai som ifølge nyhetsbyrået nylig ble solgt med rabatt.

– Jeg vil se internasjonale investorer fokusere på Kina, og jeg vil også se at hjemlige investorer kjøper, men for øyeblikket er det ikke mange kjøpere i noen av disse kategoriene, fortsetter MacDonald, og setter ord på hvilken utfordring Beijing fortsatt har i å gjenvinne globale investorers tillit.

Investeringsdirektøren åpner ifølge Bloomberg for at Kina-synet kan endre seg raskt, men enn så lenge er BlackRock mer interessert i eiendomsmarkedene i Australia, Japan og Singapore.