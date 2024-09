Fungerer Folketrygdfondet som Akers nyttige idiot?

Undertegnede ble intervjuet av Finansavisen, der behovet for at institusjonelle eiermiljøer engasjerer seg i spørsmål om ansvarlig eierstyring ble fremhevet. Så langt har disse aktørene uttrykt at slike saker håndteres internt og ikke ønskes offentlig belyst. Denne innstillingen er både utdatert og problematisk. Kapitalforvaltere, og spesielt de som kontrollerer fellesskapets midler, har et særskilt ansvar for å være åpne om sine holdninger.

I kjølvannet av at «grønskeballongen» sprakk, har anslagsvis to tredjedeler av kapitalen gått tapt

Det er i alles interesse at andelseiere kjenner sin posisjon og hvorledes deres aksjonærrettigheter forvaltes. Uttalte holdninger til hva som utgjør uakseptabel eierstyring vil styrke den offentlige diskursen. Åpen dialog, fremfor lukkede dører som legger til rette for interessekonflikter, vil også bidra til å forebygge kameraderi og maktmisbruk.

Som børsens største enkeltinvestor og forvalter av 350 milliarder kroner på vegne av allmennheten, har Folketrygdfondet (FTF) et påtakelig ansvar. Vi savner et tydelig standpunkt og sterk stemme fra denne finansbastionen, slik tidligere leder Tore Lindholt representerte. Lindholt var en uredd foregangsperson for utøvelse av aktivt eierskap. I dag fremstår organisasjonen som et politisk organ, der kommunikasjonen foregår gjennom «kommunikasjonskonsulenter» som hverken innbyr til innsikt eller åpenhet.

FTF har fungert som hjørnestensinvestor og muliggjort Akers opportunistiske grønne avskudd. Etter vår forståelse, har fondet investert et sted mellom 1 og 2 milliarder kroner på tvers av Aker-selskapene Carbon Capture, Clean Hydrogen, Offshore Wind og Horizons. I kjølvannet av at «grønskeballongen» sprakk, har anslagsvis to tredjedeler av kapitalen gått tapt – og simultant har Aker i kjent stil resirkulert selskapsrestene gjennom sin sedvanlige transaksjonsakrobatikk (fisjoner/noteringer/fusjon/avnotering).

Det påhviler dermed FTF et skjerpet ansvar til at forvaltningen av restverdiene er forsvarlig og verdimaksimerende. Følgelig er det med indignasjon og forbløffelse at vi observerer at fondet har kvittet seg med sin aksjebeholdning på 9,2 millioner de siste tre månedene. Med forbehold om at saldobevegelser påvirkes av shortutlån, fremstår det som forvalterne er tilfreds med å dumpe folkets sparemidler til langt under substansverdi.

Denne apatiske forvaltningspraksisen, uten hensyn til underliggende verdier eller forretningsetiske prinsipper, styrker inntrykket av Folketrygdfondet som en manifestasjon av «eierløs kapital». Fondet hevder å håndheve Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelses (NUES) bransjestandard for anbefalt eierstyring, men handlingsmønsteret i ACC tyder på alt annet. Handlingene representerer ikke bare et tap av folks pensjonsmidler, men et tap for det finansielle økosystemet og integriteten i aksjemarkedet.

Med sin betydelige innflytelse og fremtredende markedsrolle, bør forvaltningsmiljøene ta ansvar for å fremme ansvarlig eierstyring og god aksjonærpolitikk.

Bjørn Kristian Stadheim

Are Rodahl Hvalbye

Idealkapital