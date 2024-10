Etter hva Finansavisen erfarer gjelder flåteutvidelsen de ti år gamle søsterskipene «Barcelona Express», «Livorno Express», «Genoa Express» og «Detroit Express».

VesselsValue verdsetter fartøyene til 183,1 millioner dollar. Skipene er oppført som eiermessig kontrollert av det norske selskapet Ocean Yield og hvert av dem har lasteplass til 3.800 standard 20 fots containere.

Ocean Yield kjøpte skipene av det belgiske rederiet Compagnie Maritime Belge (CMB) i 2018 og leide dem samtidig tilbake til selgeren for en periode på 12 år i en «sale- and leaseback»-transaksjon.

Trolig har CMB benyttet seg av en opsjon til å kjøpe skipene tilbake og videreselger dem nå til det børsnoterte containerskipsrederiet.

– Transaksjonen understreker vår sterke konkurranseposisjon og evne til å anskaffe attraktive fartøyer og sikre langsiktig sysselsetting med selskaper på toppnivå, sier MPCC-sjefen Constantin Baack.

Han påpeker at dette ikke bare påvirker partnerskapet med befrakteren, det vil si leietageren, som omtales som en ledende bransjeaktør, men at det også bidrar til langsiktig vekst og verdiskapning for aksjonærene.

REDERISJEF: Constantin Baack. Foto: Eivind Yggeseth

Fortsetter charter

Fartøyene ventes levert fra nåværende eier i fjerde kvartal, og vil fortsettes under nåværende charteravtale frem til andre kvartal 2025.

Etter dette er det planlagt at skipene skal gå inn i en ny allerede avtalt charterkontrakt med en varighet på 35 måneder, i tillegg til en opsjon på ytterligere 12 måneder.

Totalt er det forventet at skipene vil generere inntekter på 150 millioner dollar i den faste charterperioden.

MPC Container Ships skriver i meldingen at oppkjøpet vil finansieres med en blanding av egenkapital og gjeld.

Ytterligere kontrakter

Samtidig med skipskjøpene varsler rederiet at det også har inngått nye charterkontrakter for containerskipene «AS Anne» og «AS Pamela» med varighet på 24–26 måneder.

Skipene vil starte de ny kontraktene i løpet av fjerde kvartal i år og første kvartal neste år.

Totalt er de nye charteravtalene, inkludert de nyervervede skipene, ventet å tilføre om lag 200 millioner dollar til selskapets ordrereserve.

Kontraktsdekningen vil stige til 99 prosent av gjenværende åpne dager i år, 81 prosent i 2025 og 50 prosent i 2026.

