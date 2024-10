De toneangivende indeksene på Wall Street åpner relativt flatt onsdag, etter at både S&P 500 og Dow Jones endte gårsdagen med nye rekorder for sluttnoteringene. S&P 500 endte på rekordhøye 5.732,93 poeng, mens Dow Jones endte på 42.208,22 poeng.

Ved børsåpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen åpner opp 0,02 prosent.

Industritunge Dow Jones åpner opp 0,2 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite åpner ned 0,1 prosent.

Oppdatert 21:19 Dow Jones er ned 0,61 prosent, S&P 500 er ned 0,21 prosent mens Nasdaq er opp 0,01 prosent.

Dagens bevegelser

Ved børsåpning stiger teknologikjempen Hewlett Packard Enterprise om lag 5 prosent etter at meglerhuset Barclays oppgraderte anbefalingen for aksjen fra hold til kjøp. Meglerhuset mener at selskapet er en klar kjøpsmulighet som følge av stigende priser på hardware.

En annen teknologiaksje som steg i førhandelen var Progress Software, som hopper 7,7 prosent etter at aksjen la frem bedre kvartalstall enn ventet.

Den kinesiske netthandelsgiganten Alibaba faller 2 prosent etter å ha steget kraftige 7 prosent på tirsdag i kjølvannet av Kinas nye stimulansepakker.

Bilaksjene General Motors og Ford Motor falt etter at Morgan Stanley nedgraderte anbefalingene. General Motors ble nedgradert fra hold til selg, mens Ford ble nedgradert fra kjøp til hold. General Motors faller om lag 3,6 prosent i førhandelen, og Ford 3,8 prosent.