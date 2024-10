Volodymyr Zelenskyj: Kina ønsker fred i Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj rettet skarp kritikk mot Kinas forsøk på å påvirke krigen med Russland under FNs generalforsamling. Han anklaget Beijing for å presse frem en mangelfull fredsplan, samtidig som de bistår Moskva i å rette angrep mot infrastruktur knyttet til atomkraft, det skriver Bloomberg onsdag.

Zelenskyj, i New York denne uken for FNs generalforsamling, har fokusert på å presse sin «seiersplan» for å tvinge president Vladimir Putin inn i fredssamtaler. Han tok også til ordet for å styrke landets energi og kraftsektor, som har vært under intense angrep av Russland nå som vinteren nærmer seg.

Han sa at Kina kompliserer begge problemene. I sin tale til generalforsamlingen onsdag, trakk han frem Kina og Brasils fredsforslag som kolliderer med hans egen plan for å avslutte krigen, der han ser for seg en fullstendig russisk tilbaketrekning. Planene hans inkluderer også at ukrainerne skal få mat og kjernefysisk sikkerhet.

«Nå ser det ut til at Putin planlegger angrep på våre atomkraftverk og deres infrastruktur, med sikte på å koble kraftverkene fra strømnettet,» sa Zelenskyj onsdag.



Russland har den siste tiden økt sine missil- og droneangrep mot Ukrainas kraftsystemer, og forårsaker regelmessige strømbrudd og vekker uro foran vinteren når Putins styrker presser seg fra øst.

Tjenestemenn som ble orientert om «seiersplanen» i New York sier imidlertid at det er usannsynlig at det endrer spillet. Han forventes å presentere planen, som sies å inkludere forespørsler om en vei for NATO-medlemskap og avanserte våpengarantier, for president Joe Biden i Washington senere denne uken.