Wall Street endte blandet onsdag – uro i Midtøsten

De tre toneangivende indeksene i USA endte ned fredag. Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,05 prosent til 18,082.74 poeng. Dow Jones falt 0,69 prosent til 41,914.88 poeng, mens den bredere S&P 500 avsluttet dagen ned 0,19 prosent til 5,722.25 poeng.

Vix-indeksen, også kjent som volatilitetsindeksen endte opp 1,30 prosent til 15,59.

Den amerikanske tiårsrenten steg fredag til 3,792 prosent.

Kina ønsker fred i Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj rettet skarp kritikk mot Kinas forsøk på å påvirke krigen med Russland under FNs generalforsamling. Han anklaget Beijing for å presse frem en mangelfull fredsplan, samtidig som de bistår Moskva i å rette angrep mot infrastruktur knyttet til atomkraft, det skriver Bloomberg onsdag.

«Nå ser det ut til at Putin planlegger angrep på våre atomkraftverk og deres infrastruktur, med sikte på å koble kraftverkene fra strømnettet,» sa Zelenskyj onsdag.

Uro i midtøsten

Israels militærsjef fortalte tropper at luftangrep i Libanon vil fortsette å forberede vei for en mulig bakkeoperasjon og ødelegge Hizbollahs infrastruktur, det skriver Reuters onsdag.

Israel utvidet sine luftangrep i Libanon onsdag og meldte at de hadde skutt ned en rakett som den væpnede gruppen Hizbollah hevdet å ha avfyrt mot Mossad, nær Tel Aviv. Dette intensiverer konflikten mellom de to erkerivalene.

«Du hører jagerflyene over hodet, vi har angrepet hele dagen,» sa general Herzi Halevi til israelske soldater ved grensen til Libanon, ifølge en uttalelse fra militæret.

FAANG-aksjene

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA det siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en svak dag på børs fredag.

Facebook steg 0,88 prosent til 568,31 dollar.

Amazon falt 0,74 prosent til 192,53 dollar.

Apple falt 0,44 prosent til 226,37 dollar.

Netflix falt 0,10 prosent til 721,56 dollar.

Alphabet falt 0,49 prosent til 161,49 dollar.

Olje og krypto

Oljeprisen har hatt en turbulent høst og ligger nå like rundt 70 dollar per fat, både for brent og WTI-oljen.

September-kontrakten på et fat WTI-olje falt 2,39 prosent til 69,72 dollar pr. fat. Nordsjøoljen Brent Spot falt 2,17 prosent til 73,50 dollar pr. fat.

Bitcoin endte opp 0,19 prosent til 63.274 dollar, mens Ethereum falt 2,77 prosent til 2.577 dollar.