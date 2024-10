Konflikten i Libanon: Pågår luftangrep før en potensiell bakkeinvasjon

Israels militærsjef fortalte tropper at luftangrep i Libanon vil fortsette å forberede vei for en mulig bakkeoperasjon og ødelegge Hizbollahs infrastruktur, det skriver Reuters onsdag.

Selv mens han snakket, sa kilder at USA hadde startet et diplomatisk fremstøt for å stoppe kampene i både Gaza og Libanon. Forslag ble hamret ut på FNs generalforsamling i New York.

Det opplyses også at FNs sikkerhetsråd skal møtes for å snakke om den pågående konflikten i Libanon.

Israel utvidet sine luftangrep i Libanon onsdag og meldte at de hadde skutt ned en rakett som den væpnede gruppen Hizbollah hevdet å ha avfyrt mot Mossad, nær Tel Aviv. Dette intensiverer konflikten mellom de to erkerivalene.

«Du hører jagerflyene over hodet, vi har angrepet hele dagen,» sa general Herzi Halevi til israelske soldater ved grensen til Libanon, ifølge en uttalelse fra militæret.

«Dette er både for å forbedre for deres mulige inntog og for å svekke Hizbollah ytterligere,» sa generalen.

I følge det israelske forsvaret er alarmen gått i byen Eliat ved den israelske sørspissen. Dette skjer samtidig som det pågår en rekke samtaler for å prøve å stoppe konflikten. Land som USA, Frankrike og Kypros er alle involvert i samtalene.

Statsminister Benjamin Netanyahu gjentok et løfte om å returnere de titusenvis av israelere som er evakuert fra nordlige grenseområder til sine hjem, og sa at den Iran-støttede Hizbollah-bevegelsen ble rammet hardere enn den kunne forestille seg.

«Jeg kan ikke gå i detalj om alt vi gjør, men jeg kan fortelle deg en ting: Vi er fast bestemt på å returnere våre innbyggere i nord trygt til sine hjem», sa Netanyahu onsdag kveld.

Det amerikanske militæret gir ikke etterretningsstøtte til Israel for sine operasjoner i Libanon, sa Pentagon onsdag kveld.

I følge er Reuters er nesten 600 drept og over 1.900 skadet i konflikten siden mandag.