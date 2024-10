Tore Aksel Voldberg tapte 100 millioner kroner

Tor Aksel Voldberg hadde et forferdelig år i 2022, da tapte traderen nesten én milliard kroner i sine to investeringsselskap Skøien og Dukat. Fjoråret ble heller ikke den store oppturen med et samlet årsresultat i hans to investeringsselskaper på minus 100 millioner kroner.

Finansavisen omtalte i sommer at Voldberg prøvde å selge huset sitt, Skøyen Hovedgård for 500 millioner kroner. Senere har prislappen trolig kommet ned, mot nærmere 400 millioner kroner, men så langt har ingen vært villig til å gi så mye for boligen.

Egenkapitalen i Dukat AS var på minus 94 millioner kroner ved slutten av 2023. I Skøien var den heldigvis positiv, men den var bare på beskjedne 18 millioner kroner. Det vil si den samlede egenkapitalen i de to selskapene var på minus 76 millioner kroner.

DUKAT AS (Mill. kr) 2023 2022 Driftsresultat −1,3 −167,4 Netto finans −12,8 −4 Årsresultat −14 −171,5 Egenkapital −93,7 −79,7 Gjeld 303,9 307

Eks-milliardær

Tilbake i 2021 hadde Voldberg tjent store penger på den grønne boblen, der miljø og teknologi-aksjer fikk sinnsyke verdsettelser. Ved slutten av 2021 hadde Skøien AS en bokført egenkapital på 929 millioner kroner, mens Dukat AS hadde en egenkapital på 92 millioner kroner, noe som til sammen tilsvarte at Voldberg var milliardær.

Kapital verdsatte han i 2021 til 1,5 milliarder kroner, det etter en kraftig børsoppgang i aksjer som Vaccibody, Kahoot og Nordic Semiconductor, som alle gikk til himmels under den grønne boblen.

I årsregnskapet til Skøien AS har Voldberg følgende å si om den fremtidige utviklingen til selskapet.

«Selskapet fokuserer hovedsakelig på finansielle aktiviteter, og står overfor betydelig usikkerhet i markedet. Dette inkluderer svingninger i verdien av selskapets investeringer, delvis som en konsekvens av geopolitiske faktorer. På både kort og mellomlang sikt påvirkes utviklingen også av renter, inflasjon, og den økonomiske veksten, som spiller en avgjørende rolle i å forme retningen for finansmarkedene», kommer det frem i årsregnskapet.

I årsregnskapet til Dukat AS slår revisor en viss tvil om selskapet kommer til å klare å fortsette grunnet deres svake finansielle situasjon, med en negativ egenkapital på 93,7 millioner kroner.

«Det foreligger vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift», står det i revisors beretning.