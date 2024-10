Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Øystein Stray Spetalen gir kjempebonus til egne ansatte med andres penger.

Martin Nes og Espen Lundaas, Spetalens mest trofaste menn, tildeles saftige bonuser på totalt 8 millioner kroner. Selv tar Spetalen bare 1,3 millioner av regningen. Resten dekkes av de øvrige aksjonærene i Standard Supply og S.D. Standard ETC.

John Fredriksen dumper alt i Equinor etter elendig kursutvikling. På kort tid har han kvittet seg med rett over 1,4 millioner aksjer for totalt 375 millioner kroner.

Fredriksen har imidlertid ikke mistet troen helt når det kommer til oljeaksjer. I stedet har han kjøpt enda flere aksjer i Aker BP, slik at han nå eier aksjer der for over 400 millioner kroner.

Regjeringens midlertidige ekstra arbeidsgiveravgift er snart historie. Avgiften har imidlertid gitt varige skader. Det mener NHO og viser til en fersk analyse fra Vista.

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, mener analysen er en kraftfull advarsel om at regjeringen og Stortinget ikke må ty til slike salderingsgrep igjen. Hun sier avgiften er én av flere overraskelser som svekker tilliten til myndighetene.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om byrådet i Oslo, bestående av Høyre og Venstre.

Det har lovet å avskaffe eiendomsskatten innen 2027, men det er politisk motstand fordi byrådsregjeringen må kutte flere milliarder i sitt budsjett, og eiendomsskatten skal gi minst 1 milliard kroner. Man kan ikke fjerne en så bra inntektskilde, sies det.

Det er vi selvfølgelig uenig i. Lover politikerne å fjerne eiendomsskatten, må de også gjøre det. Nå må Høyre og Venstre levere, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:



Makro:

Norge: Arbeidskraftundersøkelsen august, kl. 08.00

Japan: BoJ referat rentemøte, kl. 01.50

Australia: RBA finansiell stabilitet, kl. 03.30

Sverige: Handelsbalanse august, kl. 08.00

Sverige: Utlånsvekst august, kl. 08.00

Tyskland: GfK forbrukertillit oktober, kl. 08.00

Spania: Detaljhandel august, kl. 09.00

Sverige: Bedrifts- og forbrukertillit september, kl. 09.00