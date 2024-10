Huddlestock Fintech varslet etter stengetid onsdag en rettet emisjon på mellom 5 og 20 millioner kroner, myntet på ytterligere utvikling av selskapet, samt generelle selskapsformål.

I en børsmelding torsdag morgen skriver selskapet at nærmere 23,6 millioner nye aksjer utstedes til den fastsatte tegningskursen på 0,60 kroner. Dette tilsvarer et bruttoproveny på drøye 14,1 millioner kroner, hvorav 11,5 millioner kroner var sikret gjennom forhåndstegninger.

Forhåndstegninger

Vision Invest Stavanger, et selskap nærstående til styreleder Øyvind Hovland, forhåndstegnet seg for og ble tildelt 500.000 emisjonsaksjer for 300.000 kroner.

Untie Group, et selskap nærstående til styremedlemmene Stefan Willebrand og Erik Hagelin, forhåndstegnet seg for 830.000 aksjer til 498.000 kroner.

Videre forhåndstegnet toppsjef Leif Arnold Thomas (gjennom Samo Holding) seg for og ble tildelt 166.666 aksjer, mens IR- og forretningsutviklingssjef John Egil Skajem sikret seg 100.000 aksjer.

Mottar tegningsrett

Vi tar også med at hver investor, betinget av en godkjennelse i en ekstraordinær generalforsamling, vil motta én unotert tegningsrett pr. tildelte aksje i emisjonen, med innløsningskurs 0,60 kroner.

Onsdag endte Huddlestock-aksjen på 0,67 kroner, etter en kursoppgang på 4,7 prosent.