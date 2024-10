Strateg: Kan være en tikkende bombe

– Jeg beklager for at jeg har "sovnet på jobb". Jeg hadde ikke registret at husholdningers sparerate i USA hadde falt til nivåer som jeg vil beskrive som krise, skriver Albert Edwards, strateg i Société Générale.

Edwards er kjent for å være pessimistisk i sine spådommer, og kaller seg selv «uber bear» på X.

– Klart varsel

I juli falt spareraten til amerikanske husholdninger under 3 prosent, som «burde være et klart varsel for investorer, de bør ikke glemme hva som skjedde i 2007 da spareraten falt så lavt,» skriver Edwards.

«Historien viser at når spareraten faller så lavt, er det vanligvis uholdbart, og en påfølgende økning utløser ofte en resesjon,» heter det fra Société Générale.

Et slikt nivå er kun sett, på varig basis, under de «euforiske dagene mellom 2005-07, rett før finanskrisen i 2008,» ifølge Edwards.

– Følg med på utviklingen

I starten av året var spareraten på 4 prosent, og fallet er ifølge Edwards ikke på grunn av overskuddsmidler fra pandemien, da de er «for lengst brukt opp».

En «viktig faktor» som bidrar til fallet, er at husholdninger bruker kapitalgevinster fra oppgangen i aksjemarkedet, mener Edwards.

Fredag 27. oktober kommer nye data om spareraten til amerikanske husholdninger, og Edwards mener man burde følge med på utviklingen.

«Hvis det å kjede folk med detaljer om spareraten var en olympisk gren, ville jeg stått på podiet og vunnet gull for Team Storbritannia», melder Edwards og refererer til perioden han jobbet i Bank of England for 40 år siden.