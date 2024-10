Mandag 7. oktober legges Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025 frem. I et valgår vil det, etter alle solemerker, bli ekspansivt, selv i en tid der arbeidsledigheten allerede er lav og norsk økonomi fortsatt hemmes av høye lønnsvekst- og prisstigningstall. En for ekspansiv finanspolitikk i en situasjon med høy kapasitetsutnyttelse gir grobunn for at rentene skal videre opp.

Samtidig kom det denne uken signaler om at Saudi-Arabia planlegger å øke oljeproduksjonen, parallelt med at landet vil akseptere lavere priser. Kronekursen svekket seg umiddelbart, noe som også trekker i retning av høyere renter.

De internasjonale konjunkturene er ellers under press, særlig som følge av en Kina-økonomi som fortsetter å svekkes på rund baut. Vi er bare tre måneder unna et nytt børsår, et børsår som akkurat nå synes å ha i seg flere ingredienser som i sum kan utløse et bredt børsfall. Så investor Peter Hermanrud får kanskje rett? I et nylig intervju med Finansavisen utelukker ikke den tidligere aksjestrategen i SpareBank1 Markets at Oslo Børs kan falle mellom 15 og 20 prosent i løpet av 2025.

Enn så lenge har ikke investorene kollektivt begynt å ta ned sine aksjebeholdninger. Hovedindeksen på Oslo Børs er kun ned med litt over en halv prosent siste uke, noe som gir en avkastning så langt i 2024 på over syv prosent. Men energiindeksen er under tiltagende press, ikke overraskende gitt de svake oljeprisene, med en månedsnedtur på over ti prosent.

Sektoren blir helt sikkert gjenstand for et ytterligere salgspress fremover, når oljeprisfallet tvinger meglerhus etter meglerhus til å korrigere sine tidligere inntjeningsestimater for selskaper som Equinor, Aker BP, TGS og Subsea 7, for å nevne noen. Denne uken publiserte ABG Sundal Collier en sektorrapport der kursmålene på flere aksjer innen olje- og gassektoren ble tatt ned, først og fremst utløst av nye lavere oljeprisestimater, både for fjerdekvartal 2024 og utover i 2025.

Finnes trygge børshavner?

Ja, det er sektorer og enkeltsektorer vi tror vil stå seg godt selv i et langt fra stimulerende børsklima. Sparebankene leverer fortsatt sterke kvartalstall som sammen med høy kapitaldekning gir rom for svært attraktive utbytter, både for 2024 og 2025. DNB Markets tenker i samme baner og skriver i en fersk sektorrapport at selv om de forventer noe marginpress fremover, mener meglerhuset likevel at et fortsatt høyt rentenivå, robust eiendelskvalitet og et sterkt fokus på lønnsomhet vil være støttende for inntjeningen i banksektoren som sådan.

Kapital har i snart ett år hatt IT-selskapet Crayon Group i Kapital-porteføljen. Kursoppgangen har frem til i dag vært på over 60 prosent, men mer er i gjære, mener vi. Selskapet vurderes internasjonalt som en potensiell oppkjøpskandidat, slik nyhetskanalen Bloomberg refererte til tidligere i september. Dette, sammen med en stadig bedre driftsutvikling, bør fint dra Crayon Group-kursen adskillig høyere enn i dag. Ellers tyder mye på at IT-sektoren som sådan er gjenstand for strukturelle grep – denne uken viste Financial Times til oppkjøpsryktene som nå florerer rundt den amerikanske IT-giganten Intel.

Totalt sett forventer vi en ny, nervøs børsuke her hjemme med et fortsatt salgspress innen energisektoren – en handelsuke som også vil preges av lave omsetningsvolumer.