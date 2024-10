Spår mer oppside i kinesiske aksjer

Det kinesiske aksjemarkedet har nettopp lagt bak seg sin beste uke siden 2008. Morgan Stanley tror markedet kan fortsette oppgangen og stige 10 prosent til innen kort tid, ifølge CNBC.

Men de advarer om at flere detaljer om det nylige økonomiske stimuleringstiltaket er nødvendig for å sikre mer oppgang.

Hamstrer

Etter at Kinas sentralbank denne uken kom med en større stimuleringspakke i økonomien har investorene kastet seg over kinesiske aksjer. Det har ikke vært brukt mer penger på kinesiske aksjer fra Hegdefond siden 2021. På tirsdag opplevde man det nest høyeste kjøpsvolumet på 10 år.

Hegdefondforvalter David Tepper sa til CNBC at Kinas nyeste tiltak er et stort skifte etter at Fed kuttet renten forrige uke. Siden den gang har han hamstret aksjer i Kina.

Om oppgangen kan fortsette er et ubesvart spørsmål. Flere ønsker at Regjeringen skal gi mer informasjon og dele flere detaljer rundt det nye stimuleringstiltaket. Hvis ikke frykter investorene at oppgangen og optimismen kan forsvinne.