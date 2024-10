Volkswagen senker prognosene etter dårlig etterspørsel

Volkswagen reduserte fredag sin prognose for driftsmargin på salg til 5,6 prosent, ned fra 7 prosent i juli. Dette følger delvis av kostnader knyttet til stengingen av en Audi-fabrikk i Belgia, det skriver Bloomberg.

I tillegg til Volkswagen har de to store konkurrentene, Mercedes og BMW, også advart om reduserte inntekter. De sliter med lavere salg i Kina som et resultat av et dårlig eiendomsmarked kombinert med økt konkurranse i elbilmarkedet.

Den økte konkurransen i Kina har presset prisene ned og senker derfor også marginen for de Tyske produsentene.

Volkswagen meldte at deres kjøretøydivisjon presterte under forventningene. De kom også med en advarsel om økt risiko for volumgruppen, som inkluderer merker som Skoda og Seat. Forverringen kommer av dårlig makro ifølge selskapet.

Bilprodusenten forventer globale leveranser å falle til rundt 9 millioner i 2024, noe som er ned fra 9,24 millioner i 2023. Netto kontantstrøm spås nå til 2 milliarder euro, ned fra 4,5 milliarder.