Alfred Berg flytter fond til Sverige

Det bekrefter administrerende direktør Helge Arnesen i Alfred Berg overfor E24.

I en orientering til andelseierne opplyser selskapet at deres prosessen er igangsatt med å fusjonere selskapets norskregistrerte rentefond med tilsvarende rentefond registrert i Sverige er igangsatt.

«Flyttingen er i hovedsak motivert av forskjeller i rammevilkårene for forvaltning av fond i Norge og Europa. Herunder at det i Norge ikke er tillatt hverken med akkumulerende andelsklasser eller valutasikrede andelsklasser», skriver Alfred Berg.

Alfred Berg forvalter rundt 160 milliarder kroner, hvorav om lag 120 milliarder i Norge. Flyttingen får ikke konsekvenser for bemanningen, ifølge Arnesen. Men siden det satses i Sverige, er det kanskje mer naturlig å bygge opp mer der enn i Norge.

Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes Forening (VFF) sier til avisa at betingelsene ved å drive i Norge er mer krevende enn i andre land. Han peker blant annet på at norske verdipapirfond er egne skattesubjekter som skattlegges løpende, mens det i andre land ikke er beskatning før andelseieren realiserer gevinsten.

Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Finansdepartementet sier til E24 at de er i dialog med VFF. Men at de ønsker å høre mer om det bildet foreningen nå beskriver, og at de er invitert til et møte i neste uke om dette.

(©NTB)