ESG-forvaltere jakter våpenaksjer

– Situasjonen i Ukraina har fått de europeiske forvaltermiljøene, inkludert flere og flere ESG-forvaltere, til åpent å stille spørsmål ved om ikke en sterk europeisk forsvarsevne inngår i bærekraftprisippene. Dette er det mange ESG-forvaltere som nå mener, noe som i sin tur utløser den økende investeringsiveren, uttalte nylig investeringsdirektør Sonja Laud i Legal and General Investment Management til den britiske næringslivsavisen.

Men ikke bare et av Europas desidert største kapitalforvaltningsselskaper, målt etter samlet forvaltningskapital, retter nå blikket inn mot fly- og våpenprodusenter. Data viser en flom av ESG-penger som støtter opp under den europeiske forsvarssektoren.

Elleville kursgevinster

Faktum er at verdien av europeiske ESG-fond som har kommet inn på eiersiden i den børsnoterte delen av den europeiske forsvarsindustrien, er mer enn doblet siden den russiske invasjonen for litt over to år siden. Statistikken viser at rundt en tredjedel av europeiske ESG-fond nå har investert nær åtte milliarder euro, tilsvarende rundt 90 milliarder kroner, i sektoren. Det er en formidabel økning sammenlignet med tilsvarende nivåer i første kvartal 2022, da volumene lå på bare litt over tre milliarder euro, vel 35 milliarder kroner.

Samtidig har børsnoterte fond med en særlig innretning mot så vel europeiske som internasjonale forsvarsaksjer også fått langt mer investorinteresse seneste år. Beholdningene i disse ETF-ene har mer enn tredoblet seg fra januar 2022 og frem til juli 2024, fra henholdsvis 5,8 milliarder dollar til 17,6 milliarder dollar – en økning målt i norske kroner på nær 140 milliarder kroner.

Den kraftig økte interessen for europeiske forsvarsaksjer har vært god butikk. Referanseindeksen MSCI Europe Aerospace an Defence Index har siden 2021 og frem til i dag gitt en årlig gjennomsnittsavkastning på over 20 prosent. Bare i år er indeksen opp med nær 30 prosent, hvilket viser at investorene fortsetter å omfavne forsvarsindustrien i Europa.

Samme trend i USA

Tilsvarende utvikling som i Europa ser man også blant amerikanske ESG-forvaltere. Siden den russiske invasjonen har de økt sin eksponering mot den amerikanske forsvarsindustrien, dog i et langt mindre tempo enn sine europeiske forvalterkollegaer. Ikke rart, all den tid invasjonen i mindre grad representerer noen direkte trussel mot USA. Imidlertid henger amerikanske forvaltere seg på det samme tankesettet. Et av verdens største ESG-fond, BlackRocks iShares ESG Aware MSCI USA, inkluderer nå de amerikanske forsvarsprodusentene RTX Corporation og Nortrop Grumman, for eksempel.

I Storbritannia rår enn så lenge langt mer rigide investeringsbestemmelser. Britiske ESG-fond holder seg dermed på armlengdes avstand til forsvarsaksjer, men ifølge Financial Times advarer nå landets forsvarsindustri tilsynsmyndighetene om at for strenge ESG-bestemmelser kan hindre tilsig av nok ekstern risikokapital.