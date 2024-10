Det er ikke overraskende at gründere bommer

På hjemmebane har få betydd mer for industrialiseringen av Norge på 1900-tallet enn Hydro-grunnlegger Sam Eyde. Men en samtidig vitsetegning gjorde narr av hans risikovilje og optimisme og viste ham med planer om «kraftstation på maanen». I dag ser vi sporene av Eydes «elleville» optimisme ikke bare i Hydro, men også i Yara, Elkem og Equinor.

Vi i Folkeinvest står mellom gründere og investorer. Vi bidrar til finansiering for små og mellomstore bedrifter, inkludert gründere med store drømmer. Men vi har også et ansvar overfor de nesten 70.000 investorene som har registrert seg på plattformen vår. Hva tenker vi om dette ansvaret?

Vi tar som utgangspunkt at det er stor risiko knyttet til selskaper i tidlig fase. Derfor har vi gjort det enkelt, og anbefaler sterkt, å spre investeringene for å øke sjansen for å treffe en vinner. Vi er også tydelige på at man ikke bør investere mer enn man har råd til å tape.

Vi har omfattende dialog med selskaper som ønsker å hente kapital, og vi gjennomfører en juridisk og finansiell gjennomgang av virksomheten (due diligence). Svært mange selskaper faller fra når de innser hva denne prosessen innebærer. For å illustrere dette har Folkeinvest til nå hatt dialog med godt over 5.000 selskaper, og det er kun 200 av disse som har gjennomført sin kapitalutvidelse med oss.

Det vanskeligste er vurderinger av fremtiden. Hvor attraktivt vil et produkt være om fem år? Er gründerens syn på teknologiske og samfunnsmessige megatrender riktig? Og hva med salgsprognosene – vil de holde? Er gründernes utsikter samlet sett for optimistiske? Ja, utvilsomt. Men blant disse optimistene finnes også den neste Steve Jobs, Elon Musk eller Sam Eyde. Du klarer bare ikke å plukke dem ut på forhånd. Det klarer ikke vi i Folkeinvest heller. Men vi mener likevel det er riktig og viktig å fortsette å bidra til at gründere med drømmer får prøvd seg.

Amalie Holt

Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Folkeinvest