Fed-sjefen sa at den noe overraskende rentenedsettelsen på hele 50 basispunkter tidligere denne måneden var et tegn på selvtillit, og at hvis Fed justerer rentene i et passende tempo, «kan styrken i arbeidsmarkedet opprettholdes i en kontekst av moderat økonomisk vekst og inflasjon som beveger seg bærekraftig ned mot 2 prosent», skriver Marketwatch.

Andre bevegelser

AMC Entertainment stiger 2,11 prosent etter at selskapet har kuttet gjelden med 153 millioner dollar. Micron Technology faller 2,89 prosent, og Ulta Beauty-kjeden faller 4,03 prosent. FedEx stiger 2 prosent.

CVS Health stiger 2,45 prosent etter at The Wall Street Journal rapporterte at en stor hedgefond-investor vil møte toppledelsen i selskapet, for å finne måter å forbedre driften på.

Trump Media & Technology Group, med tickeren DJT, stiger 8,88 prosent. Selskapet eier Truth Social, det sosiale mediet til Republikanernes presidentkandidat Donald Trump. Selv om dagens oppgang er merkbar, har det vært en nedgang for hele september på 19 prosent sammenlignet med fjoråret.

Ukens høydepunkt

Ifølge Handelsbanken er det liten tvil om hva som blir denne ukens høydepunkt, nemlig den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten (payrolls) for september. Forrige rapport var noe blandet kost, hvor jobbveksten igjen viste seg svakere enn ventet.

«Det er stadig usikkert om Fed vil foreta et nytt dobbeltkutt ved det kommende rentemøtet, og det er især arbeidsmarkedstallene som nok vil avgjøre dette. Sist uke så vi en overraskende positiv utvikling i antall nye dagpengesøkere, som hadde falt mer enn ventet. Det tyder jo på at tilstanden i det amerikanske arbeidsmarkedet forblir nokså god», skriver Handelsbanken.

Europa

Mandag kveld skal sjefen i den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, holde en tale, noe som kan bidra til å påvirke markedene.

«Forventningene til ECB har endret seg raskt – for en uke siden var det i OIS markedet priset inn 25 prosent sjanse for kutt i oktober, mens det nå er 87 prosent. Resesjonsfrykt, særlig i Tyskland, og fall i inflasjonen driver disse forventningene, skriver DNB Markets i en rapport.