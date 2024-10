– Aksjen fremstår ved første øyekast som billig med en P/B på 0,4, samtidig som selskapet opplever betydelig motvind i sitt største segment, nemlig opp mot silikonproduksjonen i Kina. Prisingen med en P/E på 14 for inneværende år fremstår derimot som relativt høy, ettersom vi ikke forventer noen snarlig bedring i silikonmarkedet. Det som følge av en økning i produksjonskapasiteten for silikoner i Kina på over 50 prosent de siste årene. Vi tror det vil ta flere år før etterspørselsveksten vil ta igjen denne store økningen i tilgjengelige volumer. På lengre sikt ser vi i tillegg en risiko for at denne overkapasiteten innen silikoner er en villet strategi fra kinesiske myndigheters side. På samme måte som de har bygget en overkapasitet innen solcellepaneler, bilbatterier, elbiler, kritiske råvarer etc.

– Vi forventer at silisiumvirksomheten til Elkem vil fortsette å nyte godt av historisk høye, men noe fallende, silisiumpriser på over to tusen euro pr. tonn, samtidig som deres produksjonskostnad er lav med nord-norske strømpriser og en CO2-kompensasjon fra den norske staten. Silisiumprisen følger i stor grad energikostnaden for produksjon hos den kinesiske marginalkostnadsprodusenten. Vi mener derfor at en gradvis normalisering av energimarkedene vil innebære svakt nedadgående kinesiske kullpriser, som vil føre til at silisiumprisene også faller noe ned fra dagens relativt høye nivåer.

Foto: Thomas Bjørnflaten

Kjøp! Analytiker Ole-Petter Sjøvold i SpareBank 1 Markets har en kjøpsanbefaling på Elkem med kursmål 25.

– Vi mener aksjen handles altfor lavt i forhold til selskapets inntjeningspotensial over syklusen. Vi har hatt stort fokus i våre analyser på Elkem i flere år rundt den nye kapasiteten som var på vei inn i markedet, hovedsakelig for silikoner i Kina, men også silisium, som oversteg etterspørselsveksten. Dette har inntruffet, som ventet, og er gammelt nytt – men det har gitt lave, og til og med negative, marginer for flere produsenter av silikoner. Dette har redusert investeringsattraktiviteten, og Elkem forventer nå ingen ny siloksan-kapasitet de neste to årene, i et marked som historisk har vokst i takt med kinesisk BNP pluss et par prosent.

– Vi forventer en moderat underliggende forbedring av markedsbalansen i 2025-26, noe som vil bedre produktmarginene i retning 2019-nivåer, men fortsatt godt under historiske gjennomsnittsmarginer. Med en 17 prosent svakere krone mot kinesisk valuta, økt kapasitet med 20 prosent lavere driftskostnader og høyere europeiske energipriser sammenlignet med historisk nivå, som gir kostnadsstøtte til silisiumsprisene, resulterer dette i en EPS-prognose på mellom 2,7 til 3,8 kroner pr. aksje for 2025 og 2026. Dette er mellom ti til femten prosent over konsensus. Selv om dette er over konsensus, så impliserer disse estimatene kun en konservativ etter-skatt ROIC på mellom 6,4 til åtte prosent, godt under Elkems ti-års gjennomsnitt på 12,3 prosent. Markedet priser nå inn en avkastning på investert kapital på nærmere fem og en halv prosent, noe vi mener er for konservativt gitt selskapets historikk og posisjoner.