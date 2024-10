Det er blandet stemning på de asiatiske børsene tirsdag morgen, blant annet etter at den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell mandag kveld avblåste flere store rentekutt etter det doble kuttet på 50 basispunkter i september.

Etter det kraftige fallet mandag, stiger nå Nikkei i Japan 2,00 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,83 prosent.

Bank of Japan har tirsdag lagt frem referatet fra sitt møte 19.-20. september, rett etter det doble rentekuttet i USA og før Japans regjeringsparti ny leder etter statsminister Fumio Kishidas avgang. Shigeru Ishiba blir nå landets nye statsminister.

Den japanske sentralbanken foretok seg ingen endringer under rentemøtet, og referatet avslører ifølge CNBC at minst ett styremedlem mente at en renteøkning er «uønsket». Et annet styremedlem uttalte at «Banken vil ikke heve styringsrenten når finans- og kapitalmarkedene er ustabile».

Fra Japan har det også blitt lagt frem arbeidsledighetstall, som viser at ledigheten i august ble redusert fra 2,7 til 2,5 prosent i august, lavere enn økonomenes forventninger på 2,6 prosent.

Ellers i Asia styrkes Nifty 50 i India 0,21 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,74 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,13 prosent.

Børsene i Kina, Hongkong og Sør-Korea er tirsdag stengt som følge av helligdager.