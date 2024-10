Pareto Securities anbefaler ti aksjer

I september falt modellporteføljen til Pareto Securities 1,9 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 1,6 prosent takker være et svakt energisentiment. Det betyr at porteføljen er opp 27,5 prosent hittil i år.

Himalaya Shipping var porteføljens septembervinner, med en kursoppgang på 14,1 prosent, etterfulgt av Mowi, Sats og Borregaard som klatret henholdsvis 2,7 prosent, 1,7 prosent og 0,6 prosent. Verst gikk det med DOF Grop, Vår Energi og Hafnia som falt henholdsvis 11,2 prosent, 8,1 prosent og 7,7 prosent.

Foretar kun ett bytte

I starten av oktober bytter analytikerne kun ut én av de ti aksjene i porteføljen, når Borregaard erstattes av Yara.

Analytikerne Gard Aarvik og Marcus Gavelli velger å satse på Yara før gjødselprodusenten legger frem sine tredjekvartalstall i slutten av oktober. De forventer at bedre markedsutsikter, og det nylige kostnadskuttprogrammet, vil drive estimatene høyere før kvartalsrapporten.

– Vi venter at detaljer om kostnadsprogrammet og den potensielle oppsiden kan drive estimatene videre i etterkant av rapporten. Sentimentet i gjødselmarkedet stiger, og med et gunstig estimatbilde, seks prosent utbytteavkastning og en lite krevende prising på åtte ganger P/E for 2025 gir et godt inngangspunkt, sier Aarvik og Gevelli i forbindelse med at aksjen får innpass i porteføljen.

Overvekt i shipping

Shippingaksjene i porteføljen avsluttet september i sprikende retning, og shipping forblir fortsatt porteføljens tyngste sektor i oktober.

Shippinganalytiker og analysesjef Eirik Haavaldsen beholder alle tre aksjene, og venter momentum inn mot vintersesongen for Frontline og Hafnia, og at Himalaya Shipping vil nyte godt av stigende tørrbulkrater, en moderne flåte, høye utbytter og en NAV-prising på 0,9.

Crayon blir med videre

Teknologianalytiker Olav Rødevand lar porteføljens teknologieksponering med Crayon forbli uendret i oktober, selv om aksjen falt 2,5 prosent i september tross oppkjøpsrykter.

– Vi fortsetter å like risk/rewarden i Crayon gitt prisingen mot sammenlignbare selskaper, og mens selskapet ikke rapporterer før i november, ser vi potensial for positive estimatrevideringer før rapporten. I tillegg understreker oppkjøpsryktene mulighetene for verdistigning, hvor vi tror det er usannsynlig at et oppkjøpsbud skulle blitt godtatt under 160 kroner aksjen, sier Rødevand.