I en ny analyse fra SpareBank 1 Markets hever analysesjef Lars-Daniel Westby kursmålet på SpareBank 1 Nord-Norge fra 128 til 130 kroner, samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling.

Westby opprettholder et positivt syn på den norske banksektoren, basert på en attraktiv verdsettelse og konservative forventninger til marginer og vekst.

Analysefakta Egenkapitalbevis: SpareBank 1 Nord-Norge

Meglerhus: SpareBank 1 Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 130 (128)

Til tross for potensielt press på innskuddsmarginene i SpareBank 1 Nord-Norge, forventer han at dette vil bli motvirket av en positiv effekt fra Sparebank 1 Gruppen, hvor SpareBank 1 Nord-Norge har en relativt stor eierandel.

Westby påpeker at Sparebank 1 Gruppen vil gi en betydelig positiv effekt for SpareBank 1 Nord-Norge fremover. En nedskrivning på 234 millioner kroner i Kredinor har påvirket resultatene for 2024, men han forventer forbedringer fremover, spesielt fra Fremtind.

Basert på pris/bok-forholdet, beskriver Westby den nåværende verdsettelsen som attraktiv, spesielt gitt bankens sterke historiske avkastning på egenkapitalen og store eierandel i Sparebank 1 Gruppen.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.