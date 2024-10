Saken oppdateres.

Oslo Børs var relativt flat tirsdag, men en opptrapping i Midtøsten skapte en sterk sluttspurt. Hovedindeksen endte opp 0,6 prosent til 1.424,67.

Rundt klokken 15.50 meldte flere medier om at Iran forbereder et snarlig rakettangrep på Israel. Det fikk fart på oljeprisen som steg godt over 2 prosent til 73,60 dollar fatet. Før meldingene var oljeprisen ned over 1 prosent til 70,79 dollar fatet.

Oljeselskapene fulgte etter.

Equinor steg 1,9 prosent til 271,75 kroner, mens Aker BP endte opp 2,7 prosent til 232,30 kroner. Vår Energi gikk frem 3,1 prosent til 33,70 kroner. Også John Fredriksens tankgigant, Frontline, fikk vind i seilene. Aksjen gikk frem 2,0 prosent til 243,70 kroner.

Kjempeblokk

Klokken 10.42 gikk det en kjempeblokk i IT-selskapet Link Mobility på rett over 300 millioner, eller 4,5 prosent av de utestående aksjene. Utvalgte investorer har dermed fått muligheten til å kjøpe aksjer for 22,60 kroner, en rabatt på 7 prosent fra åpningskursen tirsdag. Det sendte aksjen ned 2,7 prosent til 23,40 kroner.

Hvem som selger er ikke kjent, men det spekuleres i om det kan være de gamle Message Broadcast-aksjonærene, det amerikanske selskapet Link solgte i november.

– Om det er de, er det bare bra å få tatt dem ut av aksjonærlisten, sa Petter Kongslie, analytiker i SpareBank 1 Markets.

Det er ikke kommet noen flaggemelding fra selskapet. IR-kontakt i Link, Morten Løken Edvardsen, sier det er riktig at det har vært en endring i aksjonærbasen, men vil ikke si hvem som er selger eller kjøper.

Om rabatten sa han;

– Det er helt normalt med en rabatt når det er snakk om så store volumer.



Hydrogen-nedtur

Meglerhuset Carnegie nedjusterer kursmålet på Nordic Semiconductor fra 182 til 153 kroner, mens DNB Markets kutter kursmålet fra 180 til 140 kroner. Begge gjentar kjøpsanbefalingen. Aksjen endte ned 6,3 prosent til 99,90 kroner.

Nel falt 6,0 prosent til 4,69 kroner etter kansellering av den potensielle storavtalen med Hy Stor Energy i USA som ble inngått i april.

– Hele det amerikanske hydrogenmarkedet er satt på vent, sa finansdirektør i Nel, Kjell Christian Bjørnsen.

– Aksjen burde falle tosifret, men aksjonærbasen i Nel oppfører seg litt uforutsigbart, sa SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss.

Selvaag Bolig solgte 116 boliger for 801 millioner kroner i tredje kvartal. Salget har ifølge Selvaag-sjef Sverre Molvik roet seg etter sommeren, men han spår at det vil ta seg opp igjen i 2025.

Selvaag Bolig-aksjen falt 1,0 prosent til 35,00 kroner.