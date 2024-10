Mandag kveld meldte hydrogenselskapet Nel at den potensielle storkontrakten med Hy Stor Energy, som ble inngått i april, er blitt terminert.

– Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor mye verdi markedet har priset inn. Det er ikke en faktisk kontrakt vi snakker om her, men en reservasjonsavtale. Ser man på hvordan aksjekursen til Nel utviklet seg etter annonseringen, virker det som om markedet tildelte den betydelig verdi. Den første måneden steg aksjekursen med 85 prosent, mens sammenlignbare selskaper var opp rundt 30 prosent, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss.

Siden det ikke var snakk om en fast kontrakt, ble den ikke lagt til i ordreboken, men det ble sett på som en stor mulighet for fremtidige bestillinger gjennom 2025, 2026 og 2027, ifølge analytikeren.

– Ser man på konsensusestimatene for inntekter i 2024 og 2025, dekker nåværende ordrebok mindre enn 60 prosent av forventet omsetning. Med kanselleringen av denne avtalen og fraværet av nye store ordrer, antar jeg at inntektsestimatene må nedjusteres, spesielt i forbindelse med oppdateringen for tredje kvartal. Kanselleringen, kombinert med mangelen på nye ordrer, representerer en betydelig negativ utvikling for selskapet, sier Dowling Næss.

– Burde falle tosifret

SpareBank 1 Markets har en salgsanbefaling på Nel med kursmål på 2,91 kroner – noe som er det laveste av samtlige meglerhus. Tirsdag morgen stupte Nel-aksjen nærmere 8 prosent til 4,60 kroner.

– Aksjen burde falle tosifret på denne termineringen, men aksjonærbasen i Nel oppfører seg litt uforutsigbart. Vanligvis ser vi at dårlige kvartalsresultater fører til store svingninger i aksjekursen. Det er mye shortinndekning på slike dager, sier Dowling Næss, som trekker frem at Nel-aksjen var opp 10 prosent da avtalen ble inngått.

Han har snakket med selskapet i Nel som mener den terminerte reservasjonsavtalen skyldes usikkerhet knyttet til Inflation Reduction Act og forsinkelser.

– Det var også høy usikkerhet rundt dette i april, da avtalen først ble signert. At det er gjennomført en feltstudie, som nå resulterer i en kansellert reservasjonsavtale, bør være urovekkende, sier analytikeren.

Bekymret for ordrebok

Citi-analytiker Vivek Midha skriver i en oppdatering at termineringen ikke vil påvirke Nels ordrebok, men at det skape bekymringer om hvor god dekningsgraden i ordreboken vil være for 2025, da selskapet allerede har begrenset dekning i 2024.

«Med mindre Nel klarer å øke ordreinngangen betydelig i andre halvår, vil investorer sannsynligvis bekymre seg for overkapasitet neste år ved Herøya-anlegget, samt risikoen for nedjustering av konsensusestimater. Vi forventer en negativ aksjekursreaksjon», skriver han.

Også Anders Rosenlund i SEB er kritisk, og han skriver i sin oppdatering:

«Reservasjonsavtaler med usikre motparter er knapt et tegn på styrke. Tvert imot kan det tolkes som et uttrykk for desperasjon i forsøket på å sikre ordrer og utnyttelse av kapasiteten. Med dagens terminering føyer Hy Stor Energy seg til rekken av uprøvde aktører som Nel har informert markedet om at de planlegger å selge store mengder utstyr til», skriver han, og fortsetter:

«Andre fremtredende aktører inkluderer Nikola og en uidentifisert amerikansk kunde, som står for en fjerdedel av inntektene for 2023, men som fortsatt ikke har betalt».